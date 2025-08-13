Mafalda ya es una coruñesa más
Mafalda, el popular personaje de Quino, es la nueva figura del certamen Viñetas desde o Atlántico, el festival del cómic que ha comenzado esta semana en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, ha participado este martes en el acto de descubrimiento de la figura, obra de Fernando Palacio. Mafalda está ubicado en Palexco, donde se encuentra la exposición Quino na música.
Las personas que visiten esta instalación podrán sacarse fotos 3D con los personajes de Mafalda y Astro Ratón gracias al escáner de última generación ScanMeNow, que cuenta con 120 cámaras y reproduce fotos tridimensionales que los y las asistentes pueden descargar a través de un código QR. Mafalda se suma así a una colección de la que forman parte Spiderman, Batman, Mortadelo y Filemón o Pitufina, entre otros.
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa