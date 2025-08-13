Mafalda ya es una coruñesa más

Mafalda, el popular personaje de Quino, es la nueva figura del certamen Viñetas desde o Atlántico, el festival del cómic que ha comenzado esta semana en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, ha participado este martes en el acto de descubrimiento de la figura, obra de Fernando Palacio. Mafalda está ubicado en Palexco, donde se encuentra la exposición Quino na música.

Las personas que visiten esta instalación podrán sacarse fotos 3D con los personajes de Mafalda y Astro Ratón gracias al escáner de última generación ScanMeNow, que cuenta con 120 cámaras y reproduce fotos tridimensionales que los y las asistentes pueden descargar a través de un código QR. Mafalda se suma así a una colección de la que forman parte Spiderman, Batman, Mortadelo y Filemón o Pitufina, entre otros.