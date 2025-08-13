Marika Vila: «El cómic ha tenido un discurso totalmente patriarcal desde sus inicios»

Pionera en un sector dominado durante décadas por hombres, Marika Vila ha reflexionado a través de sus obras e investigaciones sobre el papel y la representación de la mujer en las viñetas. La autora estuvo este martes firmando en el Viñetas desde o Atlántico.

¿Cómo recuerda sus primeros pasos en el mundo del cómic?

Lo recuerdo con ilusión, porque era muy joven y porque hacía realidad mi sueño, además trabajando para Europa, que yo no empecé en España. A medida que crecía yo, mi trabajo se estrechaba, mi conciencia tanto política como feminista iba creciendo y el cómic romántico [donde empezó trabajando] no daba la talla. Seguía haciendo cómic romántico para sobrevivir, que además cobrábamos muy bien, al no existir el euro y ser en divisas, y eso me permitía hacer otro tipo de cómic que era absolutamente contrario a lo que yo estaba haciendo, que era el cómic transgresor, feminista y que reivindicaba la autoría tanto como arte como responsabilidad social.

Hablando de esa mirada feminista, ¿cómo cree que ha cambiado la escena en estos años?

Las pioneras hemos hecho un duro trabajo aguantando y resistiendo, siendo resilientes y creando las suficientes grietas en el discurso patriarcal. El cómic ha tenido un discurso totalmente patriarcal desde sus inicios. Siendo un medio que se considera moderno y joven, tiene la misma edad que el cine y la misma edad que las sufragistas, y en cambio nunca ha reflejado las revoluciones de la mujer, al revés. El cuerpo de la mujer ha sido utilizado en la transgresión, pero la transgresión solo ha beneficiado al discurso masculino y a sus traumas. A las mujeres nos ha atado aún más a un personaje que no tenía voz propia, el único poder que tenía era de seducción, que eso es falso absolutamente, no es ningún poder, nos encadena a la dependencia del otro, y por lo tanto ese cómic no nos ayudaba ni nos respetaba. El cambio estructural todavía no se ha producido, pero va en vías de hacerlo. Las mujeres se han empoderado y las redes sociales y las nuevas tecnologías nos han facilitado escenarios, ya no dependemos de un editor sino que podemos autoeditarnos o podemos manifestarnos en redes, y ahí conseguir nuestro público.

Dedicatoria de Marika Vila a los lectores de LA OPINIÓN / Marika Vila

Ha indagado en esta idea con su tesis doctoral. ¿Qué conclusiones sacó?

En mi tesis construyo unos conceptos, uno de los cuales es el artefacto mujer. Las mujeres no somos una, sino que somos diversas, somos múltiples como los hombres. El género lo que hace es estandarizar en dos modelos únicos e impuestos, entonces romper esa estructura sí que modifica los discursos.

En 2024 recibió el premio del Salón del Cómic de Barcelona, ¿qué supuso ese reconocimiento?

Una emoción enorme después de tantos años. No ha habido casi premios a mujeres, cosa de la que me he quejado, pero ahora ya no. En los últimos años ha habido solo cinco mujeres, de las cuales yo soy la quinta, que han recibido el premio. Para mí fue primero una sorpresa, y segundo una alegría de que haya ese cambio, de que haya esa apertura.

Me hablaba de la autoedición. ¿Qué oportunidades hay para las autoras o los colectivos invisibilizados?

Hay un activismo que hacemos todos. Muchos autores se quejan de que una mujer, una persona gay o de una etnia diversa, lo tiene más fácil. Bueno, pero es que lo han tenido difícil hasta ahora. Lo que hay es una visibilización de la negación. La discriminación positiva a veces se usa para cubrir expediente, pero nuestro función es trabajarla y darle contenido.

¿Qué es lo que más le gusta del Viñetas desde O Atlántico?

Lo disfruto siempre porque me gusta mucho A Coruña. Me llevo muy bien con la gente y me encanta el espíritu que creó Miguelanxo Prado hace muchísimos años, un amigo del alma y gran dibujante, pero que continúa porque A Coruña está implicada en este festival. Me gusta la potenciación de la lengua y la cultura propia que aquí tiene presencia y se hace llegar a los que venimos, y eso es muy interesante. Por otro lado tiene muchas exposiciones, que te aporta mucha riqueza. Y por último, se come muy bien (ríe).