Licencia de reforma para el Mercadona del bulevar del Papagayo

Obras de mejora en el Mercadona del Bulevar del Papagayo. El Concello ha concedido licencia para la "reforma interior" del supermercado del centro comercial. El permiso pasará este miércoles por la junta de gobierno local. El concurrido supermercado de Panaderas cumplió en mayo sus primeros quince años en funcionamiento, tras sustituir en 2010 al Supercor con el que abrieron las instalaciones de Mercadona. Era el segundo en la ciudad: el primero, todo un acontecimiento, abrió en 2009 en la ronda de Outeiro.

El Concello dará además licencia a dos grandes edificios de la ronda de Outeiro para reformar y aislar sus fachadas con sistemas SATE. También ratificará la contratación de la emrpesa Ábaco CR como la encargada de reformar el centro cívico de Labañou, con una oferta de 627.732 euros.

La reforma consiste en una reforma parcial de la envolvente del edificio y de sus instalaciones. Se sustituirá la cubierta metálica actual por paneles aislantes tipo sandwich para eliminar filtraciones y mejorar el aislamiento térmico. Habrá una nueva claraboya, nuevas ventanas y acristalamientos exteriores y se repararán las piezas de la fachada. Se repondrán los falsos techos deteriorados. El plazo de ejecución es de cuatro meses.