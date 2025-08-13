Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada

Una nutria se paseaba en la madrugada de este miércoles por el barrio de Elviña. En concreto, esta rondaba por la calle Miguel González Garcés y pasó a esconderse en una urbanización que da a la avenida Salvador de Madariaga. Este animal, poco frecuente en entornos urbanos, estaba acompañado de un gato que no permitía que nadie se acercase.

Aunque este tipo de mamíferos no son habituales en una ciudad, no es la primera vez que se ven en A Coruña. Andrés Pereira, del Grupo Naturalista Hábitat, aclara que "no es un caso único, aunque son anecdóticos". "Es un animal semiacuático, siempre ligado a cursos de agua. Su bastión de conservación es en Galicia y Asturias". En la ciudad también se ha visto algún ejemplar en la playa de As Lapas, anexa a la Torre de Hércules.

"Son muy curiosas y tienen necesidad de exploración de nuevos territorios, lo que les lleva a adentrarse en las ciudades, aunque es un territorio hostil en el que tienen riesgo de atropello", explica Pereira. En caso de avistamiento, lo que indica Andrés Pereira es que es importante no acercarse e intentar no agobiarla. "Si existe riesgo, es necesario avisar a las autoridades", sentencia, sobre todo para evitar que se asuste y salga a la carretera y sea atropellada.

Se da la casualidad que la zona por la que merodeaba es la misma por la que está entubado el río Monelos, soterrado en los años 60 por la presión urbanística. Sin embargo, Pereira cree improbable que pudiese salir del río a la superficie en esa zona. "Se puede mover hasta 20 kilómetros en un río", añade.

Las nutrias aprovechan la tranquilidad de momentos nocturnos y crepusculares para hacer este tipo de paseos. "Es un animal de dominios vitales, con áreas de campeo muy amplias, de varios kilómetros", añade Pereira.