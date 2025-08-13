Una pintada avisa del mal estado de una acera en Eirís

A Coruña no es ajena a las aceras en mal estado. Los servicios municipales no pueden llegar a arreglar todos los desperfectos que surgen con la agilidad que desearían los vecinos. Sin embargo, la colaboración ciudadana hace que muchos de esos desperfectos no provoquen mayores daños a las personas transeúntes como ha ocurrido en Eirís, en el final de la avenida Monelos, a la altura del aparcamiento de Jerónimo Vázquez Franco. Para avisar de la peligrosidad de varias plaquetas que están levantadas y que pueden provocar caídas, alguien ha escrito en el suelo un visible «cuidado» en letras rojas grandes. Al lado también está la fecha en la que fue escrito, quizás para comprobar cuánto se tarda en arreglar.