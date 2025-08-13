Estas dos playas de A Coruña se cuelan entre las candidatas a ser la mejor de España en 2025

Como cada año con la llegada del verano, comienzan los rankings y los diferentes premios a los lugares más bonitos del planeta. Aparecen condecoraciones a las mejores playas, ciudades, pueblos, rutas de senderismo... Y, como podía ser de otro modo, muchos de estos premios van a parar a Galicia.

Nuestra tierra no solo es rica en gastronomía y el agradable clima que prima en verano, sino que el sinfín de parajes naturales increíbles lo convierte en un rincón privilegiado dentro de toda la geografía mundial. Los últimos en fijarse en nuestro entorno han sido los compañeros del equipo de la revista Condé Nast Traveler, que han situado cuatro playas gallegas como las candidatas a convertirse en la mejor playa de España este 2025. Los lectores ya han podido comenzar a votar por su playa favorita dentro de las cuatro seleccionadas entre las Comunidades Autónomas, pero el 30 de mayo Condé Nast Traveler anunciará la lista definitiva (1 playa por Comunidad Autónoma), donde las playas finalistas competirán por la medalla de oro. Y el 17 de junio durante los Premios Condé Nast Traveler se desvelará la ganadora.

Las cuatro playas seleccionadas por el equipo de CN Traveler en Galicia son:

Playa de Ponzos (Ferrol, A Coruña)

Playa de la Lanzada (O Grove, Pontevedra)

Playa de Las Catedrales (Ribadeo, Lugo)

Playa Pantín (Valdoviño, A Coruña)

Las dos playas coruñesas que se han colado como candidatas a ser la mejor de Espña

A Coruña contará este año con dos playas preseleccionadas para ser la mejor de España. Estas son la playa de Ponzos, en Ferrol, y la playa de Pantín, en Valdoviño.

Playa de Ponzos (Ferrol)

Playa de Ponzos (en Ferrol) / TURISMO DE GALICIA

La playa de Ponzos se encuentra en la parroquia de Cobas y es un extenso arenal de 1.400 metros de longitud y 55 metros de ancho. Está alejada de centro urbanos y su fuerte oleaje la convierten en un paraíso secreto para surfistas. Además, ofrece servicios como duchas, lavapiés y aparcamiento y tiene una pequeña parcela nudista. Sus acantilados y su vegetación hacen que sea también un lugar ideal para amantes de la naturaleza.

Playa de Pantín (Valdoviño)

Playa de Pantín (Valdoviño) / TURISMO.GAL

La playa de Pantín, en Valdoviño, es conocida internacionalmente gracias a su campeonato de surf 'Pantín Classic Galicia Pro' que celebran desde 1988. Se trata de una playa de 950 metros de longitud y 45 metros de ancho que se caracteriza al igual que la playa de Ponzos por su fuerte oleaje. También cuenta con servicios como aseos, duchas y acceso para personas con movilidad reducida.