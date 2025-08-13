La Policía Local de A Coruña detiene a 70 hombres por violencia machista, el triple que en 2015

La Policía Local realizó 112 intervenciones relacionadas con la violencia machista durante el año 2024 con un total de 70 detenidos —en los otros 42 casos no se produjeron arrestos—. Los detenidos por estos hechos representan más de uno de cada tres del total de los varones arrestados por los funcionarios municipales durante el pasado ejercicio, ya que el 2024 se cerró con 246 detenciones, de las cuales 49 fueron de mujeres. En los últimos diez años no se habían producido nunca tantas detenciones por violencia machista. La cifra triplica a las personas arrestadas en 2015 por estos mismos hechos, que fueron 23. Desde la pandemia, los detenidos por la Policía Local por violencia machista han ido creciendo progresivamente año a año. De los 34 (con una mujer) de 2020, pasaron a 56 (con tres mujeres) en 2021; 59 al año siguiente y 62 en 2023. La cifra total de detenciones también ha aumentado en los últimos años, si bien en 2015 eran 123 los arrestados en todo el año, en 2024 llegaron a 246, con una media de 20,5 detenciones al mes.

Tras la violencia machista, la categoría en la que más arrestos hubo fue la desobediencia a agentes de la Policía Local coruñesa, con cuarenta y, después, las detenciones practicadas por órdenes de busca y captura, que ascendieron a 34. Hay que bajar al cuarto puesto para ver los detenidos por robos con violencia, que fueron 27. Hace diez años, los detenidos por robo con fuerza eran superiores a los de violencia machista (26 frente a 23).

Menores

El programa Axente Titor de la Policía Local realizó durante el año pasado 56 intervenciones con menores «en situación de riesgo o desamparo». Los agentes que prestan este servicio, según explicó este martes la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, han incrementado «de forma notable» las actuaciones por «absentismo escolar» pasando «de doce a 62» y por conflictos escolares, de «29 a 34». Según la Memoria de la Policía Local se han incrementado también mucho las intervenciones por drogas, pasaron de las nueve de 2023 a las 29 de 2024. Estas actuaciones se realizan en cooperación con los centros escolares y con las familias, según destacó la concejala.

Tráfico

En 2024, la Policía Local intervino en 758 accidentes de tráfico, la cifra más baja de los últimos diez años y se redujeron también los heridos por atropello, pasando de 117 a 90. El Concello explica este descenso por las actuaciones desarrolladas para el calmado del tráfico y para mejorar la visibilidad en los pasos de peatones con, entre otras medidas, la eliminación de plazas de aparcamiento.

Velocidad máxima

La velocidad máxima registrada por la Policía Local fue de 129 kilómetros por hora, en la ronda del Deportivo da Coruña, el 6 de noviembre de 2024, en una zona limitada a 80 kilómetros por hora. Es la vía en la que, en los últimos años se registra la velocidad más alta del año. En 2020 los agentes captaron a un vehículo a 157 kilómetros por hora.

Patrulla verde

Los agentes de la Patrulla Verde tramitaron 447 expedientes por vehículos abandonados, de los cuales se retiraron de la vía 35 y, algunos de ellos, fueron reciclados —sin distintivos— para actuaciones de la Policía Local; los agentes realizaron 45 comprobaciones del estado de animales, 47 intervenciones por animales sueltos y 34 actuaciones contra pintadas y grafitis. Además, se tramitaron 25 incidencias por mordiscos entre animales y 17 por haber mordido a personas.

Circulación

Los agentes de la Policía Local tramitaron 43.800 denuncias relacionadas con la circulación, con especial atención a las zonas peatonales, áreas escolares y espacios de convivencia. Formularon 155 denuncias por infracciones cometidas con bicicletas y vehículos de movilidad personal, de las que 95 fueron específicamente por este tipo de vehículos, principalmente por circular por aceras, sin casco, con auriculares o sin documentación.