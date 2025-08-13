Regresan a A Coruña las hamburguesas más famosas de España

Regresa otro año más a A Coruña The Champions Burger, que abre las puertas este miércoles hasta el 24 de agosto en el muelle de Calvo Sotelo. Se podrá acceder al recinto de lunes a jueves en el horario de 18.00 a 00.00 horas y de 12.00 a 00.00 horas de viernes a domingo.

Los food trucks vienen de toda España. “Vamos a ver hamburgueserías que vienen de Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia, para que los coruñeses y coruñesas puedan disfrutar de hamburgueserías que no suelen estar en su ciudad”, explica el director de comunicación de The Champions Burger, Jesús Morales.

En la edición anterior la hamburguesa que más destacó fue la de Carnivale, de un local copruñés. “Lo hacen muy bien, y fue la favorita local, la gente de A Coruña la disfrutó mucho”, señala Morales.

La edición anterior se celebró en el Paseo de los Puentes, con una gran acogida. “El año pasado nos recibisteis súper bien, muy contentos de como nos trató la gente de A Coruña y queremos demostrarles que The Champions Burger vuelve más fuerte”, añade. Este año se sitúan en el muelle de Clavo Sotelo. “Teníamos la oportunidad de venir al puerto y consideramos que es una zona muy céntrica, que la gente la tiene muy bien localizada”, indica Morales.

La temática de este año está más definida, relacionada con la Ruta 66. “Creo que The Champions Burger tiene bastante que ver y que decir con esta temática. La ruta californiana nos hizo probar muchas burgers, ir de ciudad en ciudad y creo que es un poco lo que nosotros hacemos de una manera mucho más tematizada”, explica.

El precio es el mismo para todas las hamburguesas, de 12,95 euros. “The Champions Burger ya no es que sea el festival gastronómico más importante del mundo, sino que una persona tiene acceso gratuito y por 20 euros puedes elegir la hamburguesa que quieras, comer unas patatas y un refresco”, indica Morales.