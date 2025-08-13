The Champions Burger regresa a A Coruña para elegir la mejor hamburguesa de España

El festival gastronómico The Champions Burger regresa a A Coruña en busca de las mejores hamburguesas de España. En esta segunda edición, que se celebra del 13 al 24 de agosto, participan 20 hamburgueserías en formato food truck, que se instalarán en el muelle de Calvo Sotelo con un pórtico luminoso inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos, que se encenderá el día de la inauguración.

En horario de 18:00 a 00:00h de lunes a jueves y de 12.00 a 00.00 horas de viernes a domingo, los asistentes podrán degustar las propuestas de hamburgueserías locales como Carnivale, Malasogra y Custom Burger. Todas las creaciones se elaboran con carnes de origen certificado, panes de masa madre y una fusión de sabores que elevarán la experiencia del público a la categoría gourmet.

La entrada al recinto será gratuita y, aunque no competirán, habrá un espacio para los restaurantes de los mejores influencers del país: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo); Hades, de Elías Dosunmu; y Gottan Grill, que se alzó con el título de 'Mejor hamburguesa de España' y 'Mejor hamburguesa de Europa' en 2024.

Los asistentes podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, solo es necesario escanear el código QR del ticket de compra y votar. Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 35 hamburgueserías más votadas a lo largo de todas las ciudades visitadas durante el campeonato, que serán las que competirán en diciembre en la final por la ‘Mejor hamburguesa de España’.

Establecimientos participantes:

Los establecimientos que participarán son Street Food Burger, Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, El Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, Circo y Moa Brasas. A estos restaurantes se suman las propuestas locales de Carnivale —que buscará volver a conquistar al público de su ciudad como en la edición anterior—, Malasogra y Custom Burger.

Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Cheeck’s (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas). Para los más golosos, habrá cuatro propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).

El festival The Champions Burger recibió a más de 100.000 visitantes en la pasada edición.