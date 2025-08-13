El tiempo en A Coruña: El calor vuelve para el puente de agosto pero ya se acercan cambios

Los termómetros en A Coruña se mantendrán este miércoles en valores suaves pero mañana jueves, día 14, y el viernes 15, que es festivo, volverán a subir las temperaturas, que previsiblemente alcanzarán los 30 grados o incluso más, según la predicción de Meteogalicia.

Hoy los coruñeses disfrutarán de una jornada de tiempo estable, con algunas nubes y con unos llevaderos 18 grados de mínima y 23 grados de máxima. Tras dos días con nieblas y nubes que han contribuido a rebajar el sofoco del pasado fin de semana --muy caluroso y con alerta amarilla en el área coruñesa al alcanzarse los 30 grados--, a partir de mañana y durante tres días el calor regresa.

Iago López

A continuación detallamos el pronóstico del tiempo avanzado por Meteogalicia para una semana vista, y ya adelantamos que, después de las tres jornadas de temperaturas elevadas que tienen por delante los coruñeses, ya se vislumbra un cambio de tendencia que traerá novedades a partir del domingo.

De momento lo que vemos en el mapa de la predicción de Meteogalicia es que este miércoles 13 de agosto los termómetros en A Coruña todavía se mantendrán en valores contenidos y la temperatura máxima no rebasará los 23 grados. Será un día con alternancia de nubes y claros y con mínima de 18 grados, así que A Coruña y su área se quedarán lejos de la máxima de 29 grados prevista para el jueves día 14 o de los 31 grados que Meteogalicia anuncia para el viernes día 15, que es festivo.

El calor apretará también el sábado día 16 con máxima de 28 grados en la ciudad, así que habrá que esperar al domingo para que las temperaturas regresen a valores más normales para esta época del año en el área coruñesa. Con vistas a esa jornada dominical, la del día 17, Meteogalicia ya rebaja el umbral de la máxima prevista en A Coruña hasta unos más llevaderos 24 grados que irán acompañados de un incremento notable de la nubosidad.

Cargando previsión del tiempo...

A partir ahí llegan novedades en el mapa del tiempo y ya con el comienzo de la próxima semana se hará aún más evidente el cambio de tendencia con un aumento de las probabilidades de lluvia. Y es que después del fin de semana que tenemos por delante, con predominio de las altas presiones y de la influencia anticiclónica, A Coruña registrará el lunes día 18 una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en la que previsiblemente volverán las lluvias, y lo harán para quedarse por lo menos también el martes y el miércoles, así que al menos la primera mitad de la semana que viene marcará un paréntesis lluvioso en un mes de agosto que hasta ahora ha sido seco y caluroso. Seguiremos atentos a la evolución de la predicción de Meteogalicia para actualizar la información del tiempo en A Coruña y concretar cómo evolucionará la situación atmosférica de cara al siguiente fin de semana, el penúltimo de agosto. Más información.