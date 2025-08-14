Arteixo y A Laracha fijaron servicios mínimos en el paro
Garantizaron la atención en casos de dependencia | Redujeron a la mitad los de libre concurrencia
c. f. r.
Los Concellos de Arteixo y A Laracha aprobaron sendos decretos para fijar los servicios mínimos durante la jornada de huelga convocada por la Federación de CIG-Servizos en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF).
Ambos Ayuntamientos garantizaron el 100% de la atención en los casos de dependencia y en aquellos usuarios que, por déficit de autonomía y ausencia de red de apoyo, necesitan ayuda para tareas básicas como alimentarse, asearse o levantarse y acostarse.
Para el resto de beneficiarios de libre concurrencia ordinaria, los servicios mínimos se redujeron al 50% del horario semanal asignado, siempre con un mínimo de una hora, a fin de mantener la operatividad.
La designación del personal recayó en las empresas concesionarias, que debieron justificar su elección y notificarla a los trabajadores afectados, priorizando al personal rotatorio.
Los decretos subrayaron que estas medidas buscan «conciliar el derecho constitucional a la huelga con la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida y la dignidad de los usuarios».
Según los convocantes de la huelga, en el área solo se recibieron notificaciones de servicios mínimos por parte de Arteixo, A Laracha y también Carballo el día antes del inicio de la huelga.
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Detenido un turista tras una discusión con otro en la playa de As Lapas de A Coruña
- El fuego calcina 4.500 metros cuadrados de monte próximo a Os Rosales
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa