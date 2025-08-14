Arteixo y A Laracha fijaron servicios mínimos en el paro

Los Concellos de Arteixo y A Laracha aprobaron sendos decretos para fijar los servicios mínimos durante la jornada de huelga convocada por la Federación de CIG-Servizos en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAF).

Ambos Ayuntamientos garantizaron el 100% de la atención en los casos de dependencia y en aquellos usuarios que, por déficit de autonomía y ausencia de red de apoyo, necesitan ayuda para tareas básicas como alimentarse, asearse o levantarse y acostarse.

Para el resto de beneficiarios de libre concurrencia ordinaria, los servicios mínimos se redujeron al 50% del horario semanal asignado, siempre con un mínimo de una hora, a fin de mantener la operatividad.

La designación del personal recayó en las empresas concesionarias, que debieron justificar su elección y notificarla a los trabajadores afectados, priorizando al personal rotatorio.

Los decretos subrayaron que estas medidas buscan «conciliar el derecho constitucional a la huelga con la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida y la dignidad de los usuarios».

Según los convocantes de la huelga, en el área solo se recibieron notificaciones de servicios mínimos por parte de Arteixo, A Laracha y también Carballo el día antes del inicio de la huelga.