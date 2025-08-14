Bañistas sufren picaduras de medusas en las playas de A Coruña y Arteixo

La bandera para advertir de medusas y carabelas volvió a ondear este miércoles en los mástiles de las playas de A Coruña. Al igual que el pasado viernes y sábado, fueron halladas medusas pequeñas y carabelas portuguesas en los arenales de Riazor, Orzán y Matadero. Salvo en una zona del Orzán, el baño se permitió igualmente, pero extremando las precauciones para evitar el contacto con las medusas. Varios bañistas sufrieron picaduras.

Los socorristas se dedicaron durante la tarde del miércoles a recorrer la orilla para recoger los restos, que son fácilmente distinguibles al tener un color morado. Desde hace unos años, es habitual la presencia de este tipo de ejemplares en los arenales en el mes de agosto. Este fenómeno está relacionado con el cambio climático y la subida de temperaturas de las aguas.

En Arteixo, los equipos recogieron unos 40 ejemplares en la playa de Sabón. También hubo actuaciones en los arenales de Barrañán y Combouzas, aunque su presencia fue mucho menor. Desde el Concello de A Coruña ruegan mantener la precaución, evitar el contacto con ellas y seguir siempre las instrucciones del personal de salvamento. Fuentes municipales advierten que si se registrase una llegada masiva de estos animales, se pasaría a poner la bandera roja que prohibe el baño.

En caso de contacto con las carabelas se recomienda no frotar la zona, enjuagar con auga de mar, retirar tentáculos visibles con pinzas o guantes, aplicar calor y, en caso de reacción alérgica, acudir a un centro médico inmediatamente.