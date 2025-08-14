Chile, Polonia, Senegal y Galicia combinan su herencia musical

Cuatro formaciones de América, Europa y África combinarán sus respectivas tradiciones musicales en el Festival Internacional de Folclore, que arrancó ayer a las 20.00 horas en el Campo da Leña. La alcaldesa, Inés Rey, las recibió ayer en el palacio de María Pita: Kirqui Wayra (Chile), Zespol Piesni i Tanca Lany (Polonia), Ballet Jammu (Senegal) y Eidos (A Coruña). Las tres primeras actúan hoy a las 20.00 horas en el Campo da Leña, y habrá actuaciones hasta el domingo.