Comienza la vuelta a casa de cinco menores coruñeses atrapados en Chamartín por los incendios

Noa y sus amigos tienen 17 años y son de A Coruña, hoy tendrían que estar ya en casa después de pasar unos días en Benidorm pero, tras muchas horas de espera, han empezado su vuelta a casa y están, por fin, en un tren con destino a Zamora. Después, les han dicho que podrán llegar a casa en autobús, aunque saben que, como ha pasado desde ayer, estos planes pueden cambiar porque dependen de la evolución de los incendios.

Su plan inicial era volver ayer en tren desde Madrid a A Coruña con trasbordo. "Fuimos de Alicante a Atocha bien, y de Atocha a Chamartín también, pero en Chamartín ya nos dijeron que, por los incendios no podíamos viajar. Llegamos a las siete de la tarde y estuvimos hasta las nueve, esperando a que nos dijesen algo, porque no éramos los únicos, había mucha gente", explica Noa, a las dos de la tarde, sentada en un tren parado, esperando a que le den la salida. Tras varias horas en Atocha, ayer, al final, les entregaron una bolsa con comida, desayuno, les pusieron un transporte para ir a un hotel y pasar la noche y les dijeron que, pasadas las siete de la mañana, tendrían que estar listos para ir a la estación ypara coger un tren sobre las ocho.

"Pusieron tres trenes para comepensar los que no habían salido ayer, uno a las siete, otro a las ocho, que era el nuestro y otro, a las nueve más o menos. El de las siete creemos que salió y los demás no. A nosotros nos dijeron que nos iban a priorizar porque llevábamos ya muchas horas esperando, pero no fue así", comenta Noa, justo cuando el personal del tren les ofrece un bocadillo y les anuncia que han recargado las aguas de la cafetería, pero que no tienen más información sobre cuándo emprenderán el viaje. Eran, entonces, las dos de la tarde y llevaban ya dos horas sentados en el tren sin moverse. No sabían que les quedaban todavía casi otras dos para empezar a moverse.

Estos jóvenes se quejan, sobre todo, de la falta de información y de las malas condiciones en las que estuvieron en la estación, tirados en el suelo y "de un lado para otro" porque los itinerarios que les decían cambiaban a cada rato. "Ahora lo que nos dicen es que nos sentemos en nuestro sitio hasta que arranquemos, podemos ir al baño y nos dieron de comer, el problema fue fuera. Aquí estamos bien, porque fuera hace 35 grados, hay muchísima gente, mucho ruido... por lo menos aquí estamos sentados, cargando el móvil..., aunque queremos salir ya", explica Noa, cuyo tren emprendió el viaje poco antes de las cuatro de la tarde.