Si no lo leo no lo creo
A Coruña amplía su zoo: ahora nutrias en Elviña
ANTÓN PERULEIRO
Una nutria se paseaba en la madrugada de este miércoles por el barrio de Elviña. En concreto, esta rondaba por la calle Miguel González Garcés y pasó a esconderse en una urbanización que da a la avenida Salvador de Madariaga. Este animal, poco frecuente en entornos urbanos, estaba acompañado de un gato que no permitía que nadie se acercase. Aunque este tipo de mamíferos no son habituales en una ciudad, no es la primera vez que se ven en A Coruña. Andrés Pereira, del Grupo Naturalista Hábitat, aclara que «no es un caso único, aunque son anecdóticos». «Es un animal semiacuático, siempre ligado a cursos de agua. Su bastión de conservación es en Galicia y Asturias». En la ciudad también se ha visto algún ejemplar en la playa de As Lapas, anexa a la Torre de Hércules.
