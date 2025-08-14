Dolor y rabia por Teresa en Ayuda en el Hogar: «Era inevitable que pasara algo así»

Fue Teresa, pero pudo haber sido cualquiera de ellas. Las auxiliares y sociosanitarias, un gremio ampliamente feminizado y con un convenio pendiente de mejoras desde hace años, sostienen los cuidados de la Ley de dependencia, pero en su jornada diaria se sienten vulnerables, desprotegidas y solas. Ayer, las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de A Coruña y la comarca se concentraron en el Obelisco en memoria de Teresa, su compañera víctima de homicidio en O Porriño a manos del marido de una usuaria. La misma Teresa había pedido renunciar a ese servicio tras sufrir acoso, pero al día siguiente tuvo que volver. «Nadie toma medidas. Hasta ahora no se estaba haciendo nada. Si una auxiliar se niega a ir porque ha vivido alguna situación violenta, ponen a otra. En los domicilios estamos vulnerables en todos los sentidos. Hay que hacer el servicio, tienes que ir y buscarte la vida», cuenta Mari Morales, la trabajadora más longeva del servicio en la ciudad.

También ella, en sus 30 años en el oficio, son varias las veces que se ha sentido desprotegida. «En pandemia cerraron los centros y tuvimos que asistir a la gente en casa. Yo me encontré con un caso violento y me dijeron que tenía que hacerlo igual. De la misma manera que tienen seguridad en los centros, nosotras también la necesitamos», relata. Las trabajadoras piden un protocolo de actuación autonómico frente al acoso y las agresiones para que no s repitan casos como los de O Porriño. «Teresa está muerta porque fue silenciada. La denuncia frente a la empresa no fue suficiente para tomar medidas inmediatas de protección. Su palabra como profesional no fue suficiente», lamentaron las congregadas.

El sentir es compartido en el conjunto del gremio, que ayer, tras un día de huelga, clamó que lo sucedido «no quede en el silencio». Todas acumulan, tras años desempeñando un trabajo que piden sea considerado «de alto riesgo» y no «mano de obra barata», vivencias similares. «Hay mucha peligrosidad, porque te encuentras con gente con problemas psíquicos y estás indefensa al ir sola a los domicilios. Yo he tenido experiencias desagradables, amenazas con escopetas de balines, o por parte de hijos de usuarias», denuncia Filo, veterana del SAF de Arteixo. Asegura que lo sucedido en O Porriño fue el detonante de una situación de inseguridad «que viene de muy atrás» y que muchas veces sus iniciativas para protegerse entre ellas caen en saco roto. «Hay veces que sabes que corres un peligro, o que necesitas apoyo para ayudar a levantar a un enfermo, y pides que venga una compañera contigo y te dicen que no. Era inevitable que pasara algo así, podría habernos pasado a cualquiera», explica Filo.

Las trabajadoras critican el «silencio» de la Xunta y Política Social desde el terrible suceso y piden un protocolo que garantice ausencia justificada al puesto de trabajo tras una comunicación de acoso; la suspensión cautelar del servicio tras la recepción de la denuncia de la trabajadora y la evaluación de riesgos en los domicilios. «Teresa necesita que su muerte sea un grito que llegue al último responsable de la Xunta», reclamaron.