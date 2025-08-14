Donación de sangre en A Coruña: «El verano son fechas complicadas. Es un ‘tetris’ diario»

«Aunque los accidentes siempre son mucho más llamativos a la hora de pensar en lo necesarias que son las donaciones de sangre, es importante recordar que el 70% de la sangre que se dona en Galicia se utiliza en pacientes crónicos. Sobre todo, oncológicos. Estos tratamientos hay que darlos todos los días del año, sí o sí. Las enfermedades no saben de festivos, puentes ni vacaciones. Por eso, los hospitales gallegos necesitan sangre a diario, todo el año», reflexiona la responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Ana Seoane Mosteiro, quien advierte sobre el reto que supone en verano conseguir las «entre 400 y 500 donaciones» que se requieren, cada día, para atender las necesidades de esos centros.

«Es un 'tetris' diario», resalta la doctora Seoane Mosteiro, en vísperas de un largo puente estival que amenaza con arrancar con las reservas de tres grupos sanguíneos (A Positivo, A Negativo y 0 Positivo) en nivel bajo. En este contexto, una unidad móvil de ADOS se ubicará este jueves 14 por la tarde (de 15.30 a 21.00 horas) en el Cantón-Obelisco para facilitar las donaciones, que también se pueden realizar en el local de ADOS del Hospital Universitario (Chuac), en horario de lunes a viernes, de 08.00 a 22.00 horas, y los sábados, de 08.00 a 15.00 horas.

Ciudadanos donan sangre, este miércoles, en una unidad móvil de ADOS, en O Ventorrillo. / Casteleiro/Roller Agencia

«Estos meses estivales siempre son unas fechas un poquito más complicadas, porque nuestros donantes habituales están desplazados de sus domicilios por vacaciones, y cuesta un poquito más el contacto con ellos», reconoce la responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de ADOS. «Si a esto le añadimos, por un lado, el aumento de la movilidad, que puede dar lugar a que se produzcan más accidentes de tráfico y, por otro, la ola de calor... Porque claro... A 40 o 42 ºC, como están, por ejemplo, en la zona de Ourense... Es complejo...», apunta la doctora Seoane Mosteiro, antes de señalar que, «desde ADOS, ya se prevé esta situación», en el inicio del verano, «y se intentan hacer una serie de campañas» para «motivar a la ciudadanía a donar sangre».

«También, para la captación de nuevos donantes, de modo que, si a lo mejor una persona está veraneando en su pueblo, como nosotros vamos con las unidades móviles de ADOS a todos y cada uno de los concellos de Galicia... Opción de donar tiene», subraya.

«Aunque los accidentes siempre son mucho más llamativos a la hora de pensar en lo necesarias que son las donaciones de sangre, es importante recordar que el 70% de la sangre que se dona en Galicia se utiliza en pacientes crónicos. Sobre todo, oncológicos. Estos tratamientos hay que darlos todos los días del año, sí o sí. Las enfermedades no saben de festivos, puentes ni vacaciones. Por eso, los hospitales gallegos necesitan sangre a diario, todo el año» Ana Seoane Mosteiro — Responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de ADOS (Axencia de Doazón de Órganos e Sangue)

La responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de ADOS especifica que, en el momento actual, están «reforzados» los grupos A Positivo, A Negativo y 0 Positivo, al estar sus reservas en un nivel «un poquito más bajo». «La mayoría de los ciudadanos gallegos son A Positivo y 0 Positivo, por tanto, son los grupos sanguíneos que más se donan, pero también son los que más se consumen, porque la probabilidad de que un A Positivo o un 0 Positivo necesite sangre, claro, es mayor...», expone la doctora Seoane Mosteiro, quien insiste, no obstante, en que «son necesarios todos los grupos sanguíneos» y «todos los días».

«ADOS tiene necesidad de recoger entre 400 y 500 unidades de sangre, todos los días, para poder garantizar el suministro a todos los hospitales de Galicia. Esto no para porque sea verano», hace hincapié, antes de considerar que «no debemos conformarnos con recuperar, puntualmente, las reservas de sangre».

Durabilidad de los distintos componentes sanguíneos

Y es que la labor de donación, incide la responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de ADOS, «tiene que ser diaria y constante» porque la sangre «caduca». «La sangre, tal y como se dona, se fracciona en tres componentes. Tenemos, por una parte, las plaquetas, con una duración de siete días. Es decir, si no se transfunden en ese tiempo, no sirven ya para hacerlo. Por otro lado, están los glóbulos rojos, que se pueden conservar hasta 42 días. Y, luego, está el plasma sanguíneo, que se congela y sí se puede conservar hasta un año», detalla la responsable de la Unidade de Hemodoazón e Aférese de ADOS, antes de especificar que, en líneas generales, «los requisitos» para donar sangre son «ser mayor de edad, y tener buena salud».

Donación de sangre, este miércoles, en una unidad móvil de ADOS, en O Ventorrillo. / Casteleiro/Roller Agencia

Requisitos para donar y resolución de dudas

«Potencialmente, podemos ser donantes de sangre la mayoría de la población. De todas las maneras, en todas las unidades móviles de ADOS hay un médico, dos enfermeras, una auxiliar y un conductor. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda, se puede acercar a la unidad móvil, y allí será correctamente atendida. Tenemos, también, un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 100 828, a través del cual pueden consultar dudas, igualmente, acerca de sus patologías o si toman tratamientos, según las condiciones. Asimismo, disponemos de una página web, ados.sergas.gal, en donde figura toda la información acerca de la donación, así como los desplazamientos de nuestras unidades móviles, dónde se encuentran los puntos fijos de donación (en las siete ciudades gallegas), etc. Ofrecemos todas las facilidades del mundo para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan, en cualquier momento, donar», concluye.