Dúas novas voces da banda deseñada brillan no Viñetas da Coruña
As gañadoras do Premio Castelao nesta categoría, Sandra Lodi e Laura Suárez, expoñen parte das súas obras na Sala Maradiaga do CGAI. As autoras visitaron a mostra este mércores e celebraron esta oportunidade para acadar visibilidade
A Sala Salvador de Madariaga, na planta baixa do CGAI, acolle ata o 28 de setembro a exposición das obras gañadoras do Premio Castelao de Banda Deseñada. As protagonistas son Sandra Lodi e Laura Suárez, dous talentos mozos que celebran o recoñecemento ó seu traballo
«Foi unha ilusión moi grande. Sempre tiven o pensamento de poder gañalo, pero non imaxinei conseguilo coa primeira proposta que fixen», lembra Sandra Lodi sobre o momento en que recibiu a noticia. Laura Suárez estaba na cama debuxando no seu iPad: «Recibín a chamada e vin que era dun número que non coñecía e pensei en non coller. Cando atendín e mo dixeron, púxenme de pé dun brinco e quedei moi contenta». A ilustradora destaca que o xurado «está formado por xente que admiramos un montón», polo que a ilusión foi dobre.
A súa presenza no Viñetas desde O Atlántico tamén ten un significado especial para ambas artistas. Sandra creceu visitando este evento: «Son asidua desde que tiña 10 anos e recordo de vir sempre no verán a ver as exposicións. A min sempre me gustou debuxar e a banda deseñada, pensas que quizáis algún día poderías expoñer aquí e fai moita ilusión poder facelo». Laura coincide: «Fai moita ilusión participar con tantos artistas. Desde pequena sempre o ves na Coruña pola rúa, e fainos unha ilusión especial formar parte disto».
Este ano a exposición das gañadoras do Premio Castelao trasladouse á planta baixa do CGAI, xusto na entrada, o que lle dá moita máis visibilidade para alegría das premiadas: «Esperamos que cree expectación polas obras, que se publicarán posiblemente a final de ano, para que a xente se interese e a merque despois», explica Sandra. A autora quixo mostrar na súa mostra parte do proceso de traballo: «Fixen unha selección para que vexan como nos comemos a cabeza, a versión para o certame é diferente a definitiva e incluso podería haber máis versións». Laura engade que «mellorar a obra é algo que se sofre moito porque sempre queres dalo todo».
As autoras fixeron unha visita guiada este mércores para os visitantes: «Quero contar o proceso de traballo e algún dos simbolismos das ilustracións. O obxectivo é dar a coñecer a obra e poder explicala en primeira persoa», contaba Laura pouco antes de facela.
Ambas saben que o Premio Castelao é un impulso importante: «É unha industria complicada para vivir dela, todo o mundo ten que facer outros traballos. O premio ten unha boa remuneración económica se estás empezando e todas as actividades ao seu redor axudan a visibilizar», di Sandra Lodi. Laura subliña: «Como persoa creativa dá pracer ver que lle dan importancia ao que fas. Estes premios son necesarios; a parte económica axudan pero tamén axuda a darnos a coñecer e a poñer en valor a banda deseñada en Galicia».
Sobre as obras, Sandra Lodi publicará Adelina con Galaxia a final de ano, que «vai sobre unha anciá de 80 anos que está nunha residencia contra a súa vontade. Terá acción e humor, pero tamén fala de temas como o edadismo».
Pola súa banda, Laura fará o propio con A Raíña Cadáver de Aira Editorial: «Trata sobre Inés de Castro, e mestura historia real e fantástica. Esta foi unha dama galega amante de Pedro de Portugal, que foi coroada despois de morrer, e aí volve á vida como unha raíña cadáver».
