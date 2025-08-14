El embalse de Cecebre resiste a la ola de calor

A Coruña está viviendo un buen verano, de sol y buenas temperaturas. Fue capaz de escapar de la ola de calor y de máximas de 43 grados como las registradas en la provincia de Ourense, pero acumula 25 días sin llover y con las playas llenas. Pese a todo, el embalse de Cecebre cuenta con unas de las mejores ocupaciones de la última década a mediados de agosto: un 83,36%.

Esta cifra supone un seguro ante posibles sequías. En los últimos diez años, solo pasó del 90% en 2018. Tanto en 2024 como en 2021, la ocupación se movía en cifras similares a las de este año.

El peor registro fue hace dos años. En agosto de 2023, la Xunta activó la alerta de sequía prolongada. Entonces, el embalse de Cecebre, que abastece a buena parte de la comarca, cayó al 58,27%. A Coruña y su área metropolitana restringieron el uso del agua: los Concellos obligaron a reducir baldeos y riegos, cerrar fuentes ornamentales y limitar el lavado de coches a puntos autorizados. También hubo sequía en 2022 y en 2017. Esta última fue una de las peores, con el embalse al 35%.

Ante esta situación, que se podía repetir en el futuro por los continuos episodios de altas temperaturas debido al cambio climático, Emalcsa reaccionó y decidió regular su ocupación para reservar más agua y garantizar el abastecimiento en caso de que los meses de verano sean secos. De ahí que ahora, pese a llevar 25 días sin ver la lluvia, sobrepase el 83%. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró ayer que «no hay ningún problema con el embalse» este agosto, ya que tiene buenas cifras, pero «sí se ha detectado un consumo más elevado que otros años» y se ha pedido a Bergondo, Cambre, Oleiros y Sada «que revisen las redes por si hubiera alguna fuga» que esté detrás de estos datos.

Además, según las previsiones de Aemet y MeteoGalicia, los días soleados se mantendrán, por ahora, hasta el martes, por lo que la lluvia seguirá sin hacer acto de presencia.