Euforia tras el susto en Manzaneda: «No nos vamos, nos quedamos»

«¡No nos vamos, nos quedamos!». Era el reclamo que coreaban los jóvenes de entre 12 y 16 años al bajar, en Expocoruña, del bus que les traía del campamento de Manzaneda que tuvieron que desalojar por el pavoroso incendio que se ceba, estos días, con el interior de la provincia de Ourense. Aunque el susto inicial fue grande tanto para los adolescentes como para sus familias, la mayoría lo tiene claro: continuarán la aventura en el espacio que el Concello habilitó para tal fin en el Hogar de Santa Margarita. «Nos quedamos. Pasamos un poco de miedo al principio, pero en el autobús nos fuimos convenciendo de quedarnos», cuenta Mateo, de 14 años, nada más bajar del bus. Sobre una sobrecogedora experiencia que ahora les quedará como anécdota toda la vida, cuenta que veían «las llamas desde la ventana, estaban muy cerca», pero que pudieron mantener la calma «gracias a los monitores».

En el entorno del recinto ferial les recibieron, con aplausos, abrazos y algún que otro suspiro de alivio, sus padres, madres, hermanos y abuelos, que también destacan la labor y el esfuerzo de los responsables del campamento por mantenerles tranquilos e informados. «La comunicación fue continua por parte del Concello, con información puntual y directa si no era cada media hora, cada tres cuartos», destaca uno de los progenitores que aguardaba al autobús. «Estábamos asustados, como es normal, pero mi sensación es que los mensajes eran tranquilizadores, para intentar que la gente no perdiese los nervios, e insistiendo en que no nos podíamos desplazar. La coordinadora nos dejó claro que podíamos llamar en cualquier momento», cuenta otra de las madres.

Aquí y allá, nada más poner un pie en A Coruña, los adolescentes evacuados referían a sus familias lo que habían vivido en las últimas horas, cuando bomberos, Guardia Civil y hasta la Unidad Militar de Emergencias (UME) debieron intervenir para desalojarlos y escoltarlos a un lugar seguro. «Estábamos haciendo actividades al aire libre y empezamos a ver fuego a lo lejos. Llegaron los bomberos y nos llevaron a un campo de fútbol que más tarde ardió. Había muchísimo humo, veíamos los hidroaviones», cuenta Javier, de 13 años, que, aunque reconoce el mal trago y que en algún momento «había gente llorando», los propios jóvenes, junto a los monitores, contribuían a la calma: «Nos ayudábamos mucho en las habitaciones», relata.

«Comprendemos que la organización quiso ser poco alarmista, como entendemos que debe ser, pero la situación fue tensa, el tema era realmente preocupante», comenta otra madre. Para relajar la tensión, muchos de los participantes en la actividad continuarán hasta el final de la quincena en el pabellón del Hogar de Santa Margarita, donde se habilitarán catres y sacos de dormir facilitados por el Concello. Otras instituciones, como la Diputación y la Universidade da Coruña, ofrecieron instalaciones para acoger a los adolescentes.

UME, Bomberos, Guardia Civil y Policía velaron durante el día de ayer, la noche y la madrugada para salvaguardar la integridad de los jóvenes, que, antes de emprender el regreso anticipado a A Coruña, pudieron pasar el día en el parque acuático de Monterrei.