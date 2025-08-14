Festival de hamburguesas en Calvo Sotelo
El festival gastronómico The Champions Burger regresó este miércoles a la ciudad, con 20 hamburgueserías en formato food truck que estarán en Calvo Sotelo hasta el día 24. Los asistentes podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando elementos como el pan y la carne.
