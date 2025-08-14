Las fiestas de A Coruña se van a los barrios: una guía para no perdértelas

Las fiestas de María Pita llegan este fin de semana a su ecuador y se trasladan a los barrios de A Coruña. Hasta cuatro barrios celebrarán esta y la próxima semana sus festejos: A Gaiteira, O Castrillón, Sagrada Familia y Pedralonga.

A GAITEIRA

Del viernes 15 al domingo 17 se celebrarán las fiestas del barrio de A Gaiteira, con numerosas propuestas musicales y de ocio para todos los públicos. Este viernes a las 11:00 habrá alborada con Os Gaiteiriños, sesión vermú (13:00 horas) con Os Piñeiros Band y concierto (21:30 horas) de La Piel del Oso en la calle de A Gaiteira. El sábado continuarán las fiestas con una nueva alborada (11:00) de Son d’aquí. También habrá mercado ecológico municipal en el parque Europa desde las 11:00 horas. Por la tarde, pasacalles (16:00 y 17:00), juegos populares (de 17:00 a 20:00), actuación de De la Cream dentro del programa Cascarillarte (19:30) y pregón a cargo de Marisol Soengas (20:45).

Ese mismo sábado, dentro de este programa festivo, se celebrará en el parque Europa el evento Lembranza Rock, que contará, a partir de las 21:00 horas, con Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe. El domingo habrá alborada (11:00) de Aturuxo, sesión vermú (13:00) con Pablo Díaz y concierto (19:00) con Zeltia Irevire.

EIRÍS

El próximo martes 19 se celebrará en Eirís una nueva edición de la Festa da Fresa. A las 12:00 horas abrirá la jornada la agrupación Folerpas. Después habrá una visita guiada a las huertas ecológicas (12:30), fiesta de la espuma (13:00) y sesión vermú con el dúo Élite (14:00). Por la tarde actuará el grupo de baile tradicional Donaire (17:00), doble sesión de Cascarillarte con A Tropa de Trapo (18:00) y Brais das Hortas (19:45), y partido de fútbol juvenil masculino entre el Eirís SD y el Relámpago de Elviña (18:00).

A las 18:30 abrirá la exposición de fresas y a las 19:00 se llevará a cabo la tradicional degustación gratuita. También a las 19:00 tendrá lugar el partido de fútbol femenino entre el Eirís SD y el Relámpago de Elviña. La jornada deportiva se cerrará con el partido de fútbol masculino entre el Eirís SD y el Liceo de Monelos. La Festa da Fresa concluirá con música: concierto de Culimaia (21:00) y actuación de la orquesta Metrópolis (23:00).

O CASTRILLÓN

Del miércoles 20 al viernes 22 se celebrarán las fiestas de O Castrillón y la Urbanización Soto en la plaza de Pablo Iglesias. El miércoles habrá actuación de Pansenfron (19:30), lectura del pregón a cargo del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro (20:30) y concierto de Son de Camagüey (21:00). El jueves la jornada empezará con fiesta infantil (10:30), seguida de un intercambio de libros infantiles, juveniles y de adultos (11:30) y fiesta de la espuma (13:00). A las 18:30 se celebrará la 16ª edición del Concurso de Tortillas y a las 22:00 el concierto de Tam Tam Go!

El viernes 22 habrá alborada a cargo de Son d’aquí (10:00) desde la plaza de la Concordia hasta la plaza de Pablo Iglesias, taller de marcapáginas (11:00), intercambio de libros (11:30), función de Cascarillarte con el grupo Muu (12:00) y sesión vermú con la charanga Santa Compaña (13:00). Por la tarde, juegos y deportes tradicionales en colaboración con el Museo Etnolúdico de Galicia (18:30) y actuación de la orquesta Los Players (22:00).

SAGRADA FAMILIA

Ese mismo viernes 22 comenzarán las fiestas de la Sagrada Familia, que se prolongarán hasta el domingo 24. Se abrirán con el pregón de Álex Bergantiños (21:30) y la actuación de la orquesta Eureka. El sábado por la mañana habrá juegos infantiles y fiesta de la espuma en la plaza de San Rosendo y sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ Takesound. Por la noche, verbena con DJ Takesound y la orquesta Los Platinos. Las fiestas concluirán el domingo 24, con una pulpeira desde las 13:00 en la pista polideportiva del barrio y actuaciones de la coral polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos.

PEDRALONGA

Por último, el sábado 23 se celebrarán en el aparcamiento de la Fábrica de Armas las fiestas de Pedralonga. De 17:00 a 20:00 habrá actividades infantiles gratuitas, incluido un espectáculo de magia. A las 20:00 empezará la churrascada, amenizada con gaiteros, y la jornada se cerrará con una verbena a cargo de la orquesta Pekados y un espectáculo de fuegos artificiales.

500.000 millón de presupuesto municipal

Estas fiestas están financiadas por el Ayuntamiento a través del plan de apoyo a las entidades vecinales para la celebración de sus fiestas patronales. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros para todas las celebraciones tradicionales de los barrios. “Desde el Gobierno de Inés Rey apostamos este año por mejorar el proceso de concesión de ayudas para que los diferentes barrios celebren sus fiestas, otorgando a las asociaciones una mayor autonomía para elaborar los programas”, señala Gonzalo Castro.