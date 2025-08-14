¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 14 de agosto

Bandullo Azul trae ‘Vicki e a felicidade’

19.30 horas | La formación realizará un pase gratuito de la obra, sobre un niño al que le encanta bailar en una aldea en la que todos están de mal humor, como parte del ciclo Cascarillarte, una de las iniciativas de las fiestas.

Plaza de Tabacos

Compendio de tradición musical de todo el mundo

19.00 horas | El Festival Internacional del Folclore tiene una presentación en el Cantón Grande de formaciones de Polonia y Senegal y otra en la Marina con un grupo de Chile. Los tres actuarán a las 20.00 h en el Campo da Leña.

Varias localizaciones

Tenderetes de cómic y puestos de artesanía

11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 h | Además de los tebeos a la venta, Viñetas desde o Atlántica organiza charlas y firmas. Mostrart , que por la tarde abre de 17.30 a 22.00 h, incluye los productos de obradores de varias especialidades. Más información sobre Viñetas.

Jardines de Méndez Núñez

Presentación de ‘Los niños’ de Santiago Quiroga

19. 30 horas | En el acto estarán el presidente del Real Club Náutico, Fernando Cobián, y las escritoras María Bahamonde y Begoña Peñamaría. Se pueden reservar ejemplares en el 981 222 442.

Real Club Náutico

Nacha Pop, Cómplices y Melocos en concierto

20.00 horas | Actúan gratuitamente con No me pises que llevo chanclas, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke en uno de los conciertos de las fiestas municipales. Entrevistamos a Nacho García Vega, líder de Nacha Pop, antes de este concierto en A Coruña: «Nos cuesta creernos un grupo nostálgico».

María Pita

Concierto de Adolfo Rodríguez en el Bristol

19.30 horas | Voz imprescindible de la música de autor española, miembro de Los Íberos y de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.

Bristol