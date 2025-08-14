¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 14 de agosto
Las fiestas de María Pita ofrecen cada día variedad de propuestas para todos los públicos y además durante este mes central del verano se suceden conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Bandullo Azul trae ‘Vicki e a felicidade’
19.30 horas | La formación realizará un pase gratuito de la obra, sobre un niño al que le encanta bailar en una aldea en la que todos están de mal humor, como parte del ciclo Cascarillarte, una de las iniciativas de las fiestas.
Plaza de Tabacos
Compendio de tradición musical de todo el mundo
19.00 horas | El Festival Internacional del Folclore tiene una presentación en el Cantón Grande de formaciones de Polonia y Senegal y otra en la Marina con un grupo de Chile. Los tres actuarán a las 20.00 h en el Campo da Leña.
Varias localizaciones
Tenderetes de cómic y puestos de artesanía
11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 h | Además de los tebeos a la venta, Viñetas desde o Atlántica organiza charlas y firmas. Mostrart , que por la tarde abre de 17.30 a 22.00 h, incluye los productos de obradores de varias especialidades. Más información sobre Viñetas.
Jardines de Méndez Núñez
Presentación de ‘Los niños’ de Santiago Quiroga
19. 30 horas | En el acto estarán el presidente del Real Club Náutico, Fernando Cobián, y las escritoras María Bahamonde y Begoña Peñamaría. Se pueden reservar ejemplares en el 981 222 442.
Real Club Náutico
Nacha Pop, Cómplices y Melocos en concierto
20.00 horas | Actúan gratuitamente con No me pises que llevo chanclas, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke en uno de los conciertos de las fiestas municipales. Entrevistamos a Nacho García Vega, líder de Nacha Pop, antes de este concierto en A Coruña: «Nos cuesta creernos un grupo nostálgico».
María Pita
Concierto de Adolfo Rodríguez en el Bristol
19.30 horas | Voz imprescindible de la música de autor española, miembro de Los Íberos y de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.
Bristol
