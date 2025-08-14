El otoño se une al verano en el valle de Elviña

Todavía estamos en agosto, en pleno verano, pero en Elviña ya se está empezando a notar el otoño. Los castaños que hay por la avenida Salvador de Madariaga ya empiezan a dar sus frutos. Las castañas todavía están verdes, pero ya hay algunas por el suelo.

Apenas quedan unos días para que, como cada año, los vecinos de la zona salgan a la calle con sus bolsas para recoger castañas y probar las primeras de la temporada.

Lo curioso es que estos árboles se encuentran junto al carril bici que conecta Cuatro Caminos y Matogrande, por lo que a veces los ciclistas tienen que esquivar los erizos que ya se ven por el suelo.

Su color, sin embargo, todavía es verde, así que aún quedan días para seguir comiendo helados. Ya llegará el otoño.