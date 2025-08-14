Bomberos de A Coruña en los fuegos de Ourense: «El paisaje que queda es desolador»

Diez bomberos, dos mandos y tres vehículos fueron los efectivos que el Concello de A Coruña trasladó a Ourense para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en la provincia. El coordinador de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, explica que fueron destinados a la zona de Verín para proteger los pueblos del fuego. «Estuvieron casi 48 horas —un primer retén salió el martes por la tarde y, el segundo, le dio el relevo el miércoles y volvió esta madrugada— sin perjuicio de que puedan volver a requerirnos. Nosotros, como tenemos este viernes la Batalla Naval, tenemos que tener equipos en varios sitios de la ciudad, por eso es un día de mucho trabajo para nosotros y tenemos que tenerlos a todos aquí», explica Touriñán, que asegura que el trabajo fue «muy parecido» al de Ponteceso, aunque en ese caso fue «mucho más corto», también a las labores que hicieron en O Barco de Valdeorras en 2022.

«En los sitios en los que estuvimos nosotros logramos proteger todos los pueblos y, a última hora nos mandaron ir a proteger una granja con muchas cabezas de ganado y conseguimos hacerlo. El paisaje que queda es desolador», resume García Touriñán, tras hablar con sus compañeros. Explica que los medios desplazados por el Concello fueron: una bomba nodriza —un camión con capacidad para transportar mucha agua—; una bomba forestal, que es un vehículo especial para moverse por terrenos difíciles, con tracción a las cuatro ruedas y más alto que los que se desplazan por la ciudad y un coche de mando, que es un vehículo más pequeño.

Touriñán aclara, además, que el hecho de que se hubiesen desplazado bomberos a ayudar en estas tareas no fue en detrimento de la seguridad de la ciudad, que contó con los «mismo efectivos que un día normal» y que todas las emergencias fueron atendidas «sin problema».

Los bomberos de A Coruña, al ser especialistas en incendios urbanos, fueron destinados a la zona de casas, porque tienen medios específicos para estos casos.