El PP pregunta en el Congreso por la «falta de personal» de la Aesia

La diputada del PP Tristana Moraleja ha registrado en el Congreso una nueva batería de preguntas escritas al Gobierno para que aclare la «situación real» de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), pues, según denuncia, «solo hay 30 empleados en activo de los 80 comprometidos en la fase inicial». Piden saber cuántos empleados hay a tiempo completo y cuántos trabajan físicamente en A Coruña, además de cuántos tienen experiencia en IA. El portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, critica que la agencia «sigue sin despegar» y los «anuncios vacíos».