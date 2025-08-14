El Puerto derriba la cubierta de la antigua lonja de camiones

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado las obras para desmantelar la cubierta metálica de la denominada lonja de camiones, al haber perdido el uso para el que fue concebida. Según los cálculos del Puerto, los trabajos durarán alrededor de una semana.

Esta estructura metálica fue construida hace tres décadas para cubrir un área que daba cabida a la venta de productos pesqueros y marisqueros que llegaban al puerto por vía terrestre, en la zona de A Palloza, actividad que ahora se realiza en la lonja de Linares Rivas. En la actualidad, la explanada se utiliza como zona de aparcamiento de vehículos, vinculada a las empresas que están instaladas en los locales pesqueros. Al no ser necesario mantener la cubierta, ahora optan por su desmantelamiento para evitar posibles problemas derivados del desgaste de los materiales.