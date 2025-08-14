La reactivación de la construcción resucita solares con años de abandono en los barrios de A Coruña

La reactivación de la construcción en A Coruña es ya una realidad. Muestra de ello son las promociones en Pérez Ardá y San Roque o el desarrollo de polígonos como el de Visma. Para levantar más vivienda en los barrios ya consolidados, los constructores se fijan en solares que llevan años abandonados para recuperarlos y darles una nueva vida.

Un ejemplo es el terreno de la calle Montes, junto al parque de Oza. La promotora Masar proyecta un promoción de 32 viviendas. «Nosotros nos salimos de las megaconstrucciones y nos vamos al barrio. Hay que optar por ese tipo de terrenos que no están tanto en el ojo del huracán. Además, el parque de Oza va a pegar un cambio tremendo», indica Alberto López, de Masar, que anuncia que ya han comprado otro solar en la calle de la Merced. «Yo digo que O Castrillón es el segundo Monte Alto. La gente está muy arraigada a este barrio», explica.

En el caso del terreno de la calle Montes, la promotora lo había adquirido «hace muchos años», pero luego «vino la crisis» y quedó parado. Ahora se levantará un edificio con 32 viviendas. López señala que lo atractivo de la zona es que «está en el límite de cruzar 100 metros y que los precios se disparen». En esta promoción hay pisos de una habitación y 67 metros cuadrados por 249.000 o de 3 habitaciones y 111 metros cuadrados por 350.000 euros. A un par de calles de este futuro inmueble, el Grupo Nozar levanta en Pérez Ardá el edificio Montevideo, donde, a partir de las tres habitaciones, la oferta va de los 445.000 euros a los 994.000 euros del ático. Más del doble.

En la calle Franscisco Vales Villamarín, en Os Castros, ya se empieza a ver la estructura del nuevo edificio. El solar quedó vacío tras el derribo de un inmueble que llevaba más de dos décadas abandonado y ruinoso. «Bienvenido sea que las empresas puedan llegar a gestionar y a comprar ruinas o solares», apunta Juan José Yáñez, el secretario general de Aproinco.

Estructura del nuevo edificio de Vales Villamarín / Casteleiro / Roller Agencia

Señala que esta nueva tendencia de recuperar solares abandonados se debe en parte a que «la necesidad de vivienda es tal que eso hace que los promotores estén buscando suelo debajo de las piedras». Yáñez expone que sería interesante dar «más agilidad a procesos de transformación urbanística, como parque de Oza, Visma o As Percebeiras» para que se puedan levantar «miles de viviendas» e intentar frenar así el alza de los precios.

El secretario de Aproinco aplaude iniciativas como la del Concello del plan de ruinas con el que busca agilizar la recuperación de edificios, solares e inmuebles abandonados que pueden convertirse en focos de insalubridad e inseguridad. «Podrían expropiarse más terrenos para ponerlos en el mercado», añade.

Otra promoción que ya tiene carteles con imágenes virtuales es la del número 123 de la avenida de Arteixo. Se trata de un terreno muy estrecho, pero la solución pasa por construir 14 estudios de 45 metros cuadrados. Frente al parque de Vioño, el edificio ofrece una sala y terraza comunitaria, además de trasteros. El plazo de finalización de la obra, promovida por Amma Promoción, está previsto para el último trimestre del 2026. Los precios van de los 199.000 a los 239.000 euros.

Próxima a esta promoción hay otra de 30 viviendas, garajes y trasteros que levanta Construcciones Narciso Barros. Se encuentra en la avenida de Arteixo, en el cruce con la calle Pontedeume. El terreno ya está vallado y dentro se encuentra la grúa. El plazo de ejecución es de 36 meses, por lo que será una realidad a partir de 2028.

Obras en la avenida de Arteixo, cruce con la calle Pontedeume / Casteleiro/Roller Agencia

Reforma de edificios en ronda de Outeiro y el centro cívico de Labañou

La reforma de los centros cívicos comenzará por Labañou, la intervención ha sido adjudicada ya a la empresa Ábaco CR, tal y como explicó este miércoles la alcaldesa, Inés Rey. La inversión asciende a más de 620.000 euros, que se utilizarán para la reforma parcial de la envolvente del edificio y también para sustituir la cubierta por un sistema aislante, para renovar las ventanas exteriores, además de para mejorar las instalaciones de servicios y la apertura de una claraboya. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

La alcaldesa anunció también que del 1 al 3 de septiembre se abrirá la preinscripción para las actividades de los centros cívicos, con más de 5.100 plazas ofertadas.

La Junta de Gobierno Local dio luz verde también a la rehabilitación de dos edificios en la ronda de Outeiro, para que puedan mejorar su eficiencia energética con obras en su fachada.

El Concello ha concedido licencia para la «reforma interior» de Mercadona en O Papagaio. Según fuentes de la empresa, se trata de «obras de mantenimiento de las dependencias internas» que no tendrán «afección alguna para la tienda o los clientes».

En la Junta de Gobierno Local se dio también luz verde a la licitación del contrato de señalización viaria, que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros hasta 2027.