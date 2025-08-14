Nuevo corte del tráfico ferroviario Galicia-Madrid tras salir de A Coruña los primeros trenes

Aplausos en la estación de tren provisional de A Coruña poco antes de las diez de la mañana al saber los usuarios que su espera se había acabado y que podrían coger el tren que se les había cancelado ayer por los incendios. Esta mañana han partido de A Coruña poco antes de que a las 11.30 horas Renfe informara de nuevo de otro corte del tráfico ferroviario Galicia-Madrid por motivos de seguridad en el tramo entre Ourense y Puebla de Sanabria. La operadora informa de que "los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación".

Con la partida del segundo tren a Madrid, la estación de tren provisional se ha ido liberando y ofreciendo una imagen más o menos habitual. Al mismo tiempo, el tren procedente de Madrid que tenía prevista su llegada a A Coruña a las 12.27 ni llegó ni hay por ahora en la estación información sobre a qué hora está estimada su llegada; en el panel de llegadas y salidas, este enlace figura como "demorado".

Muchos de los afectados por este corte del tráfico ferroviario tuvieron que pasar la noche en la estación. Cruz Roja repartió mantas para que pudiesen pasar mejor la espera y no tuviesen frío.

Sofía Alonso es de Madrid, tenia billete para volver ayer a casa con su pareja a las 19.30 horas, así que, ambos llegaron a la estación pasadas las cinco, con la vista puesta en las redes sociales de Renfe para saber si su tren saldría o no. Se fueron sobre las nueve a un hotel. "Hemos llamado esta mañana para saber qué había pasado y nos han dicho que no tenían ni idea y en redes también. Hemos llegado aquí y nos han dicho que a las diez ha salido un tren, pero de ese tren nadie nos ha dicho nada", explica Sofía que estaba sentada en el suelo junto a unas máquinas expendedoras de billetes que no funcionan y que, finalmente, se puso a la fila con su pareja para ser reubicada en el tren de las 11.15 horas. "Hemos llamado antes y nadie nos ha dicho nada", lamentaba con lágrimas en los ojos, viendo ya un poco más cerca su vuelta a casa.

"Tenemos una conexión que ya perdimos porque el tren de Madrid a Granada salía a las 13.30 horas y ya no llegamos. Desde ayer los buses a Madrid estaban agotados, quedaban muy pocas plazas en avión y a precios desorbitados, coches de alquiler no quedaban desde ayer y era imposible llegar. No confiamos mucho en que pueda salir el tren", decía en la estación una joven antes de saber que, finalmente, podría viajar a las diez de la mañana. "Por fin", decía otra chica, al saber que tendría plaza.