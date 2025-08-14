Así se 'sufren' los conciertos de María Pita desde dentro de un piso de la plaza

Ningún barrio de A Coruña es completamente perfecto para vivir. Sin duda, residir en la plaza de María Pita, zona central de la ciudad por excelencia, tiene muchas ventajas, pero no le faltan, a veces, algunos inconvenientes. Lo saben quienes residen todo el año en los pisos que la circundan. Y es que, en ocasiones, sus bonitas fachadas de piedra y elegantes galerías no amortiguan demasiado bien el ruido de la calle.

No es la plaza del Ayuntamiento un lugar especialmente ruidoso; pero el hecho de que en verano se convierta en el epicentro de las fiestas de la ciudad trae algunos problemas aparejados para sus vecinos. El sonido que emana de los conciertos que toman la plaza la primera quincena, y que penetra directamente en las viviendas, es uno de esos contratiempos. Y para muestra, el vídeo que un residente de la zona ha grabado desde el interior de su salón, en el que se puede apreciar la fuerte vibración de los cristales, a través de los que se aprecia.