Uxía, 40 anos de flores que agroman en María Pita

Uxía celebrou este mércores catro décadas de carreira musical, e como un aniversario non se pode conmemorar a soas, tivo convidados de luxo: músicos como De Vacas, Rosa Cedrón, Budiño, Uxía Pedreira, Luiz Caracol, Quim Farinha, As Mosas e As Tareixas, e miles de coruñeses que acudiron a vela en María Pita na cita de onte dos concertos das festas. Aínda que «non todo foi un camiño de rosas», como dixera a artista a este diario, a súa cita na praza central da cidade inaugurou unha nova xira, Será por flores, con toda a enerxía que lle transmitiron os coruñeses.