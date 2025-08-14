La Xunta inicia la evaluación ambiental del proyecto para construir más de 4.000 viviendas en Monte Mero, en A Coruña
La mayoría de los nuevos pisos serán públicos o de promoción privada pero protegidos, aunque el proyecto obligará a derribar 38 inmuebles actualmente habitados
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto de interés autonómico (PIA), a través del que quiere impulsar la construcción de más de 4.000 viviendas en Monte Mero, de las que el 80% serían públicas o privadas pero de protección. Ha enviado un borrador del proyecto a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, junto con el documento ambiental estratégico.
El Gobierno gallego ha informado a los vecinos de Eirís y Pedralonga de que el proyecto, que engloba 40 hectáreas, obligará a derribar 38 viviendas. Forma parte de la Estratexia Galega de Solo Residencial, que va a desarrollar otros proyectos de vivienda protegida en ciudades gallegas, y el PIA de Lugo ya ha iniciado su tramitación ambiental. Próximamente, indica la Xunta, se someterán al trámite los proyectos de Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense. El PIA de Vilagarcía y un segundo de la ciudad de Vigo "están pendientes de adjudicación".
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- El tiempo en A Coruña: El calor vuelve para el puente de agosto pero ya se acercan cambios