La Xunta inicia la evaluación ambiental del proyecto para construir más de 4.000 viviendas en Monte Mero, en A Coruña

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto de interés autonómico (PIA), a través del que quiere impulsar la construcción de más de 4.000 viviendas en Monte Mero, de las que el 80% serían públicas o privadas pero de protección. Ha enviado un borrador del proyecto a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, junto con el documento ambiental estratégico.

El Gobierno gallego ha informado a los vecinos de Eirís y Pedralonga de que el proyecto, que engloba 40 hectáreas, obligará a derribar 38 viviendas. Forma parte de la Estratexia Galega de Solo Residencial, que va a desarrollar otros proyectos de vivienda protegida en ciudades gallegas, y el PIA de Lugo ya ha iniciado su tramitación ambiental. Próximamente, indica la Xunta, se someterán al trámite los proyectos de Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense. El PIA de Vilagarcía y un segundo de la ciudad de Vigo "están pendientes de adjudicación".