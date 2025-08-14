Zara publicará una guía de viaje de A Coruña

Zara publicará próximamente una guía de viaje de A Coruña, la ciudad donde creció este gigante textil. La iniciativa forma parte de Travel Mode, una nueva herramienta que permite comprar artículos y recibirlos en el destino, además de encontrar recomendaciones de expertos sobre restaurantes, museos y otras actividades. El usuarios también podrá utilizar esta 'app' para mandar una postal.

Travel Mode arrancó justo antes del verano con guías de viaje en ciudades de Reino Unido, Italia y Japón. Hace unos días incorporó Francia y España. De este último, los usuarios ya pueden consultar las guías de Madrid e Ibiza, pero próximamente llegarán las de A Coruña y Barcelona. Aquellos que accedan a la página web de Zara ya se pueden inscribir en la 'newsletter' para conocer todas las novedades.

Página web de Zara, con las guías de España / LOC

Esta herramienta permite, si estás de viaje, comprar artículos y recibirlos en el destino. Los usuarios podrán descubrir todas las novedades del mercado, encontrar recomendaciones de expertos y envíar postales desde el destino.

Para utilizarlo, es necesario activar la opción de geolocalización en la 'app' de la firma.

Habrá que esperar para saber cuáles son los imprescindibles de A Coruña según Zara.