Zara publicará una guía de viaje de A Coruña

A través de 'Travel Mode', los usuarios podrán encontrar recomendaciones sobre la ciudad pero también comprar artículos para recibirlos en el destino de viaje

Cúpula del Monte San Pedro donde Zara celebra su 50 aniversario

Cúpula del Monte San Pedro donde Zara celebra su 50 aniversario / CARLOS PARDELLAS

Zara publicará próximamente una guía de viaje de A Coruña, la ciudad donde creció este gigante textil. La iniciativa forma parte de Travel Mode, una nueva herramienta que permite comprar artículos y recibirlos en el destino, además de encontrar recomendaciones de expertos sobre restaurantes, museos y otras actividades. El usuarios también podrá utilizar esta 'app' para mandar una postal.

Travel Mode arrancó justo antes del verano con guías de viaje en ciudades de Reino Unido, Italia y Japón. Hace unos días incorporó Francia y España. De este último, los usuarios ya pueden consultar las guías de Madrid e Ibiza, pero próximamente llegarán las de A Coruña y Barcelona. Aquellos que accedan a la página web de Zara ya se pueden inscribir en la 'newsletter' para conocer todas las novedades.

Página web de Zara, con las guías de España

Página web de Zara, con las guías de España / LOC

Esta herramienta permite, si estás de viaje, comprar artículos y recibirlos en el destino. Los usuarios podrán descubrir todas las novedades del mercado, encontrar recomendaciones de expertos y envíar postales desde el destino.

Para utilizarlo, es necesario activar la opción de geolocalización en la 'app' de la firma.

Habrá que esperar para saber cuáles son los imprescindibles de A Coruña según Zara.

