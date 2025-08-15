Batalla Naval A Coruña 2025: consulta cómo afectará al tráfico

A Coruña vive hoy uno de los días grandes de sus fiestas con la Batalla Naval. El espectáculo pirotécnico es una de las citas destacadas en cada edicion de las Fiestas María Pita y este año el tiempo estable y las altas temperaturas previsiblemente animarán a miles de coruñeses y visitantes a congregarse para disfrutar del intercambio de fuegos artificiales en la bahía del Orzán y Riazo, visible en primera fila desde casi cualquier punto del paseo marítimo entre la Torre de Hércules y el obelisco Milenium, así como en la distancia desde otros muchos puntos de la ciudad.

Con motivo de la celebración de la Batalla Naval, el Concello anuncia que esta noche está previsto un corte total del tráfico en el paseo marítimo en el tramo entre la glorieta de las Esclavas y la avenida de Hércules. Este corte total se aplicará desde las 21.30 hasta las 00.30 horas, aunque podrá ampliarse en función de la afluencia de público para ver el espectáculo pirotécnico.

Los responsables municipales de movilidad aconsejan que para agilizar el tráfico la salida de Monte Alto se haga por la calle Beiramar en dirección a Marina-Parrote. Para entrar hacia Monte Alto el itinerario indicado es por la avenida do Porto.

En el caso de la plaza de España la recomendación es salida hacia el túnel de la Marina o por la calle San Andrés.