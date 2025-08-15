Buscan en A Coruña a una marinero desaparecido en el puerto de Oza
Por el momento, no se ha hallado al tripulante
Efectivos del Grupo de Rescate Acuático (GRA) de los bomberos han colaborado con la Policía del Puerto de A Coruña en un operativo de rastreo este mediodía tras el aviso de que un marinero podría haberse caído al mar desde un barco en las inmediaciones del muelle 3 del puerto de Oza.
Durante la inspección inicial, no se localizó a ninguna persona en la superficie perimetral de la zona, por lo que se activó a la Guardia Civil del Mar para realizar inmersiones en el fondo marino y continuar la búsqueda.
En el dispositivo participaron una moto acuática y la embarcación Seismar II del Gra, así como un vehículo de apoyo por tierra y una unidad de mando. Por el momento, no se ha hallado al tripulante.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- Estos son los barrios de A Coruña que cambian solares abandonados por grúas y nuevos pisos