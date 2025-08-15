Buscan en A Coruña a una marinero desaparecido en el puerto de Oza

Por el momento, no se ha hallado al tripulante

Embarcación de rescate acuático de los bomberos.

Embarcación de rescate acuático de los bomberos. / Víctor Echave

RAC

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático (GRA) de los bomberos han colaborado con la Policía del Puerto de A Coruña en un operativo de rastreo este mediodía tras el aviso de que un marinero podría haberse caído al mar desde un barco en las inmediaciones del muelle 3 del puerto de Oza.

Durante la inspección inicial, no se localizó a ninguna persona en la superficie perimetral de la zona, por lo que se activó a la Guardia Civil del Mar para realizar inmersiones en el fondo marino y continuar la búsqueda.

En el dispositivo participaron una moto acuática y la embarcación Seismar II del Gra, así como un vehículo de apoyo por tierra y una unidad de mando. Por el momento, no se ha hallado al tripulante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents