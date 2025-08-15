Músico con el que se crió la generación millennial escuchando sus canciones en el Xabarín Club y autor de cómic e ilustrador. Víctor Coyote condensa en su trabajo uno de los ejes centrales de la edición del Viñetas desde O Atlántico de este año, que gira en torno a la música. El autor, que estará firmando esta tarde en la carpa principal, dará un concierto esta noche en el Teatro Colón.

«El cómic y la música coinciden en que tienen un aspecto literario y narrativo»

La música es un eje central de este Viñetas y eso está muy ligado a usted, ¿cómo diría que dialoga en su trabajo la música y el cómic?

Cultivando las dos profesiones. Si hubiera sido una estrella, igual me habría tenido que decantar por una de ellas, pero como no ha sido así, he mantenido ambas actividades, viviendo profesionalmente más de la ilustración.

¿Cree que el cómic influye en su música y viceversa?

Las dos cosas tienen un aspecto literario y narrativo, tanto las canciones como el cómic. Mis intereses sobre lo que hablo coinciden y mi modo de ver las cosas también.

Este viernes da un concierto en el marco del Viñetas. ¿Cómo será?

Será un concierto en trío con proyecciones. Es un concierto con una parte visual, que tiene cierta importancia. Tocaré temas míos y algunas cosas antiguas, pero no demasiadas, que no soy una persona que milite en la nostalgia.

¿Cómo vive participar en el Viñetas desde o Atlántico?

Alguna vez había venido como espectador y estoy muy contento de que me hayan invitado este año, especialmente porque el tema se adecua mucho a mi trabajo.