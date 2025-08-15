Comienzan los ensayos de ‘Carmen’ en el Circo de Artesáns

Los ensayos de Carmen, con la que se abrirá la 73ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, comenzaron ya en el Circo de Artesáns, espacio en el que se irá trabajando en la producción. A partir del 20 de agosto, los ensayos ya se trasladarán a las instalaciones del Palacio de la Ópera.

En la primera reunión entre el elenco y el equipo técnico, la asistente de dirección de escena de Calixto Bieito, Lucía Astigarraga, indicó a todo el elenco que se trabajará con la última versión presentada en Viena. A lo largo de estas jornadas, y hasta las representaciones, se trabajará con los solistas y la figuración. Posteriormente, se incorporarán los coros Gaos y Cantabile. Finalmente se unirá la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los estrenos están programados para el 5 y 7 de septiembre en el Palacio de la Ópera (19.00 horas). Las entradas están a la venta.