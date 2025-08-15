Comienzan los ensayos de ‘Carmen’ en el Circo de Artesáns
Los ensayos de Carmen, con la que se abrirá la 73ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, comenzaron ya en el Circo de Artesáns, espacio en el que se irá trabajando en la producción. A partir del 20 de agosto, los ensayos ya se trasladarán a las instalaciones del Palacio de la Ópera.
En la primera reunión entre el elenco y el equipo técnico, la asistente de dirección de escena de Calixto Bieito, Lucía Astigarraga, indicó a todo el elenco que se trabajará con la última versión presentada en Viena. A lo largo de estas jornadas, y hasta las representaciones, se trabajará con los solistas y la figuración. Posteriormente, se incorporarán los coros Gaos y Cantabile. Finalmente se unirá la Orquesta Sinfónica de Galicia. Los estrenos están programados para el 5 y 7 de septiembre en el Palacio de la Ópera (19.00 horas). Las entradas están a la venta.
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- El tiempo en A Coruña: El calor vuelve para el puente de agosto pero ya se acercan cambios