El murciano Diego Corbalán, conocido artísticamente como Magius, se ha convertido en uno de los autores más interesantes del panorama actual. Ganador del Premio Nacional del Cómic con Primavera para Madrid, llega a A Coruña para participar en el Viñetas coincidiendo con la publicación de su último trabajo, Black Metal, que cuenta una truculenta historia real ocurrida en Noruega en los años 90.

«Un fanzine es una buena forma de darte a conocer»

¿Cómo está viviendo su participación en el Viñetas?

Pues muy bien, había venido algún año a verlo, pero no como autor. Acabo de ver la exposición (de su obra en el Kiosko Alfonso) y me ha gustado bastante cómo ha quedado.

Su obra se caracteriza por combinar crítica social y humor negro. ¿Cómo equilibra el mensaje?

Depende del cómic. Yo con este último que va sobre el black metal, lo que hice fue unir mi pasión por la música con el tema del humor negro, con el tema de tratar una historia que es muy grotesca, muy dura, pero que también tiene partes muy humorísticas.

Con Primavera para Madrid ganó el Premio Nacional del Cómic. ¿Eso cambió su forma de trabajar o de afrontar los nuevos proyectos?

En realidad no. Lo que pasa es que estuve un tiempo tratando de llevar adelante diferentes proyectos. Al final solo ha salido el de Black Metal y ahora estoy con otro que abandoné en su momento, después de hacer Primavera para Madrid, y que ahora he retomado.

Habla de Black Metal. Este año una de las temáticas centrales del Viñetas es la música y el cómic. ¿Cree que combinan bien estos dos mundos?

Yo escucho mucha música. De hecho, tengo en mi casa más discos que cómics, en realidad. Yo leo cómic, pero muchas veces solo compro lo que me gusta mucho. Sin embargo, música escucho todo el rato. Cuando estoy dibujando, la música me acompaña bastante.

Usted trabaja sin guiones previos, dibuja más sobre el papel. ¿Cómo influye eso a la hora de crear sus historias?

Yo me documento bastante, leo mucho sobre un tema y cuando me pongo ya con el papel lo tengo bastante claro. Entonces, diseño la viñeta, la dibujo con lápiz y ahí empiezo ya a hacer el guion y luego ya lo que son los dibujos. Me he acostumbrado a hacerlo así, sin guión previo. Yo vengo del cómic underground, y en el cómic underground no se hace ni guion ni storyboard. Es como una forma muy underground, de que no haya nada planificado. No sé, es muy común dentro de ese mundo empezar un cómic así.

Ha hecho festivales de autoedición. ¿Cómo ve ahora la cultura del fanzine? Que aquí destaca por el Autobán.

Sí, yo, de hecho, la primera vez que vine a A Coruña fue para el Autobán. Fue en el 2017 y luego repetí al año siguiente y aproveché para ver también un poco del Viñetas. Y por eso me siento bastante vinculado al Autobán, porque también entra dentro de esa red de mercadillo de fanzines, que se hace mucho en todo el país.

¿Ve en un buen momento el fanzine?

Sí, porque un fanzine es algo que es muy sencillo de hacer, lo puede hacer cualquiera. Y cualquiera que se interese por el dibujo o por el cómic puede ponerse a hacer un fanzine y es una buena forma de darte a conocer. Y luego es una cosa que también engancha, que incluso yo que ahora soy publicado, en noviembre, saqué un fanzine editado por mí. Porque me apetecía reflejar una historia y era una historia muy pequeña y pensé que era una buena forma rápida y económica de darla a conocer.