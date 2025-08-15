La fiesta sigue en los barrios con actividades en cinco distritos

Las fiestas de María Pita se trasladan a los barrios: cinco distritos celebrarán esta y la próxima semana sus festejos.

A Gaiteira.

Del viernes 15 al domingo 17 se celebrarán las fiestas de A Gaiteira, que comienzan hoy a las 11.00 con la alborada de Os Gaiteiriños, sesión vermú (13.00 horas) con Os Piñeiros Band y concierto (21.30 horas) de La Piel del Oso. El sábado continuarán las fiestas con una nueva alborada (11.00) de Son d’aquí. También habrá mercado ecológico municipal en el parque Europa desde las 11:00 horas. Por la tarde, pasacalles, juegos populares y actuación de De la Cream dentro del programa Cascarillarte (19.30) y pregón a cargo de Marisol Soengas (20.45). El evento Lembranza Rock contará en el Parque Europa, a partir de las 21.00 horas, con Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.

Eirís.

El próximo martes 19 se celebrará en Eirís una nueva edición de la Festa da Fresa. A las 12.00 horas abrirá la jornada la agrupación Folerpas, y habrá visita guiada a las huertas ecológicas (12.30), fiesta de la espuma (13.00) y sesión vermú con el dúo Élite (14.00). Por la tarde actuará el grupo de baile tradicional Donaire (17.00), doble sesión de Cascarillarte con A Tropa de Trapo (18.00) y Brais das Hortas (19.45). A las 18.30 abrirá la exposición de fresas y a las 19.00 se llevará a cabo la tradicional degustación gratuita. La fiesta concluye con el concierto de Culimaia (21.00) y actuación de la orquesta Metrópolis (23.00).

o castrillón.

Del miércoles 20 al viernes 22 se celebrarán las fiestas de O Castrillón y la Urbanización Soto en la plaza de Pablo Iglesias. El miércoles habrá actuación de Pansenfron (19.30) y concierto de Son de Camagüey (21.00). El jueves la jornada empezará con fiesta infantil (10.30), seguida de un intercambio de libros infantiles, juveniles y de adultos (11.30) y fiesta de la espuma (13.00). A las 18.30 se celebrará el Concurso de Tortillas y a las 22.00 el concierto de Tam Tam Go! El viernes 22 habrá alborada a cargo de Son d’aquí (10.00) desde la plaza de la Concordia hasta la plaza de Pablo Iglesias, taller de marcapáginas (11.00), intercambio de libros (11.30), función de Cascarillarte con el grupo Muu (12.00) y sesión vermú con la charanga Santa Compaña (13.00). Por la tarde, juegos y deportes tradicionales en colaboración con el Museo Etnolúdico de Galicia (18.30) y orquesta Los Players.

Sagrada familia.

Del viernes 22 al domingo 24. Se abrirán con el pregón de Álex Bergantiños (21.30) y la actuación de la orquesta Eureka. El sábado por la mañana habrá juegos infantiles y fiesta de la espuma en la plaza de San Rosendo y sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ Takesound. Por la noche, verbena con DJ Takesound y la orquesta Los Platinos. El domingo habrá pulpeira en el polideportivo y actuaciones de la coral polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos.

Pedralonga.

Por último, el sábado 23 se celebrarán en el aparcamiento de la Fábrica de Armas las fiestas de Pedralonga. De 17.00 a 20.00 habrá actividades infantiles gratuitas, incluido un espectáculo de magia. A las 20.00 empezará la churrascada, amenizada con gaiteros, y la jornada se cerrará con una verbena a cargo de la orquesta Pekados y un espectáculo de fuegos artificiales.