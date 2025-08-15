La hostelería busca profesionales sin experiencia ante la falta de mano de obra

Encontrar camareros con experiencia se está convirtiendo en una tarea cada vez más difícil para los hosteleros. Sin embargo, este requisito no es excluyente para encontrar trabajo. Lo que para algunos es una oportunidad de formación y empleo, para otros es síntoma de un modelo agotado.

Alberto Boquete, presidente de los hosteleros de La Marina, reconoce que contratar personal sin experiencia no es algo nuevo: «Lo importante es que tenga ganas de aprender y lo formamos. Para aprender lo básico, hacer café o llevar la bandeja, en poco tiempo se aprende. Si buscas un perfil más completo, eso requiere formación a largo plazo». Boquete apunta a un cambio de mentalidad en esta década: «Después de la pandemia se ha complicado encontrar personal. Damos oportunidad a jóvenes y a personas mayores que vienen de otros sectores. También hay migrantes, sobre todo de Latinoamérica, que se adaptan rápido y con quienes la comunicación es fácil».

El representante hostelero admite errores del sector en el pasado: «Durante años se han hecho cosas que no estaban bien: salarios bajos, jornadas intempestivas y poco descanso. Estamos tratando de mejorar, porque o se hacen estos cambios o será complicado que la gente vea la hostelería como algo atractivo».

Desde los sindicatos, las críticas se centran en la precariedad estructural. Para Iago Barros, responsable de hostelería de la CIG y camarero, la contratación de personal sin experiencia responde a una lógica de bajo coste: «Nunca les importó la experiencia aunque digan que sí. La Xunta hace cursos exprés con gente de Sudamérica para traer mano de obra rápida, mientras aquí hay gente a tiempo parcial». Barros denuncia que «este es un país desindustrializado con empresarios que no saben nada» y que el sector está «hipertrofiado»: demasiados locales, alta rotación y poca estabilidad. «Los precios han subido, pero no los salarios. Si un trabajador enferma, la patronal quiere que cobre un 70% de un salario que ya es bajo», expone el sindicalista sobre una de las grandes demandas que tienen los sindicatos en el nuevo convenio que están negociando.

Juan Zas, de Acción Sindical da Federación de Servizos de CCOO, coincide: «Con las jornadas y salarios actuales no hay profesionales que quieran dedicarse a esto». Para el sindicalista los perfiles que se encuentran ahora son «gente migrante que necesita un puesto de trabajo o estudiantes que necesitan sacarse un dinero». Zas considera que los hosteleros «van encontrando gente para salir del paso», pero que es necesaria una «profesionalización y cualificación» para el sector.

Desde el ámbito educativo, Pablo Sobrado, director del CIFP Paseo das Pontes, subraya que trabajo hay para quien lo busca: «Todos los que quieren trabajar lo encuentran, ya sea desde ciclos formativos o cursos para desempleados». El crecimiento del turismo ha disparado la demanda, pero también ha empujado a algunos alumnos a buscar oportunidades fuera: «Muchos de los que se van durante la formación acaban quedándose a trabajar allí. Tengo alumnos en Dubái o California con grandes sueldos». Aun así, reconoce que «había mala prensa en este trabajo» y que la nueva generación busca «calidad de vida» en sus empleos.

Las cifras de un estudio del Instituto Galego de Estatatística muestran un descenso constante de demandantes de empleo en la hostelería coruñesa. En enero de 2019, antes de la pandemia, había 1.981 personas buscando trabajo en el sector. En julio de 2024 la cifra había bajado a 1.353 y en julio de 2025 eran 1.272. Aun así, este descenso no se traduce en facilidad para cubrir puestos. En palabras de Boquete, «no solo pasa en la hostelería, pasa en casi todos los sectores», pero aquí la estacionalidad y las condiciones laborales agravan el problema.

Concentración de protesta

Los tres sindicatos, CCOO, UGT y CIG, han convocado una concentración de todas las plantillas de hostelería para protestar contra el bloqueo del convenio de hostelería en la provincia de A Coruña. La protesta se hará el próximo miércoles 20 de agosto a las puertas del muelle de Calvo Sotelo, donde se celebra estos días el evento The Champions Burger. Recientemente, las provincias de Pontevedra y Ourense firmaban los suyos, pero en A Coruña continúa sin haber avances, aunque este debería haber comenzado en enero de este año, según denuncian los sindicatos: «Es un tema grave, la técnica que utiliza la patronal de la provincia es dilatar la negociación hasta finales de año para evitar el pago de atrasos desde enero», explica Juan Zas.

«No estamos hablando de un sector en crisis, estamos hablando de un sector que presume de resultados, pero que está en la mesa de negociación hablando de recortes», apunta Iago Barros.

