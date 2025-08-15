La Justicia niega la libertad provisional al hombre que arrolló un bar de A Coruña con su coche

La Audiencia Provincial ha ratificado que el hombre que está siendo juzgado por estampar su coche contra el bar O Pinchiño, de Os Mallos, en agosto del año pasado, debe permanecer en prisión provisional. De acuerdo con un auto al que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Instrucción nº 2, que lleva el caso e investiga un «presunto delito de homicidio», que sería en grado de tentativa, decidió que el hombre debe permanecer en «prisión provisional comunicada y sin fianza» a la espera de sentencia, pero este apeló, pidiendo que se le dejase en libertad o, en su defecto, que se le ponga una fianza.

La apelación aceptaba que se le pusiesen restricciones como « la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial, incluso diariamente», así como «la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del correspondiente pasaporte». De acuerdo con el acusado, al mantenerlo en prisión sin condena se está haciendo un «evidente menoscabo» de su presunción de inocencia, y no habría riesgo de que se fugase por el «considerable arraigo» que tiene en la ciudad. Pero la Audiencia no acepta sus argumentos, y desestima el recurso «manteniendo en consecuencia la situación personal de prisión provisional, comunicada y sin fianza del recurrente», sin que se pueda apelar la decisión.

El hombre arrolló el bar causando múltiples daños materiales y varios heridos de carácter leve, y alegó que no recordaba nada porque estaba ebrio, afirmando que solo recordaba despertar en un área de servicio en O Burgo con el coche destrozado. Fuentes cercanas al caso indicaron a este diario que había ingerido dos botellas de vino, que mezcló con medicamentos. La representación de la dueña, sin embargo, afirmó que actuó de manera deliberada.