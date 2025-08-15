Locos por la Música ponen a bailar a María Pita

Una sucesión de opciones musicales de lo más ecléctico llenó, ayer, la plaza de María Pita desde las 20.00 horas, de la mano de formaciones y artistas de varias generaciones: Nacha Pop, Soraya, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda de Danza Invisible y La Poptelera, precedidos de DJ Cherry Coke, se turnaron en el escenario en el marco del concierto coral Locos por la Música para poner a bailar a la ciudad una noche más.