Locos por la Música ponen a bailar a María Pita
Una sucesión de opciones musicales de lo más ecléctico llenó, ayer, la plaza de María Pita desde las 20.00 horas, de la mano de formaciones y artistas de varias generaciones: Nacha Pop, Soraya, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda de Danza Invisible y La Poptelera, precedidos de DJ Cherry Coke, se turnaron en el escenario en el marco del concierto coral Locos por la Música para poner a bailar a la ciudad una noche más.
