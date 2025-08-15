El PP llevará al Parlamento gallego el incumplimiento de reciclaje de Nostián

El PP llevará al Parlamento de Galicia, a través de sus diputados autonómicos Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de A Coruña de los objetivos de reciclaje fijados por la normativa europea. Los populares recuerdan que PSOE y BNG han aprobado «una subida sin precedentes del recibo de la basura» que subirá de forma progresiva hasta casi el doble en 2029.

«El gobierno de Inés Rey va a cobrar a los coruñeses el doble o el triple por un servicio que sigue sin contrato, que no cumple la normativa de reciclaje y que envía a vertedero la mitad de la basura que entra en Nostián», denuncia el PP, que recuerda que «la recogida está sin contrato desde 2017 y el tratamiento desde 2020». «No solo incumplen Europa, sino que ponen en riesgo sanciones que afectarían a toda Galicia», advierten.

El PP subraya que la nueva ordenanza «pervierte el objetivo original de la directiva europea», ya que, opinan, «no implanta sistemas de pago por generación ni medición individualizada de residuos, sino que se limita a aplicar un incremento lineal de tarifas».

A los populares les preocupa, además, que el incremento de la tasa de basura llegue «después de que PSOE y BNG perdonaran más de 7,3 millones de euros a la empresa concesionaria de Nostián, sin esperar a que un juez se pronunciase sobre esa deuda reclamada judicialmente».