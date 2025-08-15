Miles de coruñeses corearon el gran éxito de la banda, todo un clásico del recordado Antonio Vega, en un concierto de las fiestas de A Coruña bautizado como Locos por la Música que congregó en María Pita a multitud de seguidores de grupos que lideraron la escena musical española en los años 80 y 90 entre los que se encontraban, además de Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda de Danza Invisible y La Poptelera, precedidos de DJ Cherry Coke.