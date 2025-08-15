«Sacamos biodiésel e productos anticanceríxenos do dióxido de carbono dende A Coruña»
Cecilia Naveira (Santa Comba, 1998) estudou Química na Universidade da Coruña, e acaba de doutorarse nela cunha investigación sobre como converter gases contaminantes en productos útiles, como combustibles ou sustancias para a industria farmacéutica, empregando microorganismos.
Por que empezou a estudar como reaproveitar gases contaminantes?
Fixen un mestrado sobre medio ambiente, e o meu xefe actual, Christian Kennes, deume clase e mandoume unha oferta de bioconversión de gases contaminantes. Sempre tiven curiosidade pola investigación, e facer unha tese era o xeito de aprender a fondo e desenvolver solucións a problemas reais como a contaminación ambiental e a procura de enerxías limpas. Quería ser parte deste avance científico, e sentía que no grupo no que entrei, BioEngin, podía conseguilo. O que máis me motiva de todo isto é aplicar o que investigo para mellorar o mundo: estaría aberta a colaborar con empresas e entidades que aposten pola innovación en Galicia.
Con que gases traballou?
O central é o dióxido de carbono, pero no laboratorio traballamos con gases de síntese que proveñen de biomasa e residuos orgánicos. A miña investigación é empregar organismos para convertelos en produtos útiles, por exemplo, en biodiésel, un combustible moi sostible que pode substituir ao diésel convencional. Tamén buscaba obter carotenos, uns pigmentos moi valiosos para a industria farmacéutica, alimentaria e médica.
É dicir, estudan aproveitar gases de materia orgánica en descomposición, como de residuos urbanos?
Nós traballamos a escala de laboratorio, aínda estamos estudar o proceso, e empregabamos gases sintéticos, pediamos a empresas botellas cunha composición determinada. Pero o gas de síntese real tamén se podería utilizar: contén máis impurezas, pero incluso estas impurezas, a veces, poden mellorar a eficiencia do proceso.
Nunca se estudara o proceso?
Só había unha empresa de Estados Unidos que estaba estudando a produción de lípidos, precursores do biodiésel, a partir de gas de síntese. No noso laboratorio decidimos ir un pouco máis alá e obter de maneira simultánea carotenos, e diso non hai estudos: solicitamos unha patente. Vai ser difícil comercializalo, sacar biodiésel de combustibles fósiles é máis barato, pero a sociedade na que estamos está a seguir apostando por emisións cero para 2050, e o Goberno está dando moitas axudas para este tipo de procesos.
Como pode axudar isto á transición ecolóxica?
Vanse deixar de producir os vehículos de diésel, pero vai haber moitas persoas que o teñan. En vez de prohibirlles andar con eles, unha opción é que se promova a utilización de biodiésel. Repsol está empezando a implantar nalgunhas rexións de España biodiésel 100% nalgunhas gasolineiras, sen mesturar. Vai ser moi interesante obtelo a partir de microorganismos: a maior parte do que se produce sae a partir de cultivos alimentarios, co que compite coa industria alimentaria, ou de residuos vexetais non comestibles, que necesita chan para cultivalos. O que nós intentamos producir no laboratorio é a partir de microorganismos e a partir de gases contaminantes, co que non habería esta competencia. Ademais, necesitamos carotenos porque nos axudan ao sistema inmunolóxico, teñen propiedades anticanceríxenas...
Que fontes poderiamos ter para ese dióxido de carbono?
De residuos, ou pódese empregar o dióxido de carbono que se emite en industrias.
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- Estos son los barrios de A Coruña que cambian solares abandonados por grúas y nuevos pisos