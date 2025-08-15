Soraya llega a tiempo a su concierto en A Coruña y con maleta

Hace unas semanas, la cantante Soraya perdió su maleta en Alvedro y tuvo que ir corriendo a Marineda City para renovar su armario. En realidad, no hay mal que por bien no venga. Ayer le tocaba volver para tocar en las Fiestas de María Pita, en el concierto de Locos por la Música, y lejos de ser supersticiosa, decidió jugársela y volvió a facturar la maleta. Esta vez, eso sí, con final feliz. Subió un vídeo justo al bajar del avión en el aeropuerto de A Coruña donde celebraba tener maleta y, por lo tanto, oufit para lucir en su actuación. «Sí, facturé la maleta como una loca y ha llegado. He tentado al destino», comentó, y bromeó que en esta ocasión no podrá «ir a Marineda» a comprarse cositas.