Si no lo leo no lo creo
Soraya llega a tiempo a su concierto en A Coruña y con maleta
ANTÓN PERULEIRO
Hace unas semanas, la cantante Soraya perdió su maleta en Alvedro y tuvo que ir corriendo a Marineda City para renovar su armario. En realidad, no hay mal que por bien no venga. Ayer le tocaba volver para tocar en las Fiestas de María Pita, en el concierto de Locos por la Música, y lejos de ser supersticiosa, decidió jugársela y volvió a facturar la maleta. Esta vez, eso sí, con final feliz. Subió un vídeo justo al bajar del avión en el aeropuerto de A Coruña donde celebraba tener maleta y, por lo tanto, oufit para lucir en su actuación. «Sí, facturé la maleta como una loca y ha llegado. He tentado al destino», comentó, y bromeó que en esta ocasión no podrá «ir a Marineda» a comprarse cositas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cielo de A Coruña se tiñe de fiesta: llega la Batalla Naval
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- La feria con más 'encanto' llega este viernes a A Coruña
- Un juzgado de lo Penal investiga las comisiones de servicio municipales de A Coruña
- Las terrazas en aparcamientos en A Coruña cumplen cinco años a la espera de una norma definitiva
- Una nutria se pasea por el barrio de Elviña de madrugada
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- El tiempo en A Coruña: El calor vuelve para el puente de agosto pero ya se acercan cambios