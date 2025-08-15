La Xunta intenta por quinta vez reparar los pisos sociales de Novo Mesoiro, en A Coruña: por esto se demora la obra

El edificio que la Xunta construyó en los números 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, tiene apenas década y media, pero sufre desde hace años deficiencias en las cubiertas que ocasionaron filtraciones y problemas a las 160 viviendas, algunas de propietarios, otras ocupadas por inquilinos del Gobierno gallego o el local. El Ejecutivo autonómico lleva sacando su reparación a concurso desde finales de 2023, pero cuatro convocatorias sucesivas quedaron desiertas. Ahora ha vuelto a intentarlo con un procedimiento negociado, ofreciéndole el contrato a empresas, pero, según explica la vecina Maite Orduña, aunque la Xunta «tiene voluntad», es difícil encontrar una contratista.

El primer concurso, que salió en diciembre de 2023 estaba abierto a cualquier constructora que quisiera participar y ofrecía unos 673.000 euros por reparar el tejado y la reparación de humedades. Después de quedara desierto, la Xunta abrió una nueva convocatoria por unos 926.000 euros en febrero del año pasado. Tampoco se consiguió concesionaria, y en junio se convocó otra licitación que bajaba la cantidad a unos 752.300 euros pero que solo incluía la reparación del tejado. Una vez más, quedó desierto.

Este año, el Gobierno gallego cambió de estrategia, y en abril abrió un nuevo concurso por la misma cantidad pero con un procedimiento negociado sin publicidad, esto es, dirigiéndose directamente a empresas. Este diario se dirigió a la Consellería de Vivenda para preguntar sobre el proceso, sin obtener respuesta, pero según la documentación hecha pública por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), aceptó un «único licitador», que «no contaba con la clasificación adecuada para ejecutar las obras». Cerró el concurso y ha abierto otro, también negociado sin publicidad y por el mismo importe, pues las características del contrato «son las mismas».

Los vecinos protagonizaron movilizaciones y colocaron carteles denunciando que «Chóvenos na casa», y Orduña, que mantiene contactos regulares con el Gobierno gallego, recuerda que ha realizado reparaciones de emergencia. En estas obras se «taparon agujeros», si bien «no es suficiente» pues si no se arregla la cubierta definitivamente el agua volverá a entrar en algún momento.

Pero señala que también ha consultado a varias constructoras y que le han transmitido que no es fácil que una acepte la obra. Según indica Orduña, ahora «hay mucha obra nueva» y las empresas prefieren dedicarse a ella que a la rehabilitación. Además, añade, las constructoras se decantan más por los proyectos privados que por los públicos, y «tienen muchos problemas» para encontrar personal cualificado.

Una vez que se haga la reparación del tejado, señala Orduño, habrá que «hacer otra licitación para el arreglo de las viviendas». En una reunión con los vecinos la próxima semana, explica, va a proponer realizar un informe con la situación actual de los pisos afectados por la humedad. «Estoy en negociaciones permanentes con la Xunta», insiste la vecina, que confía «plenamente» en su intervención, pero también señala que los trámites burocráticos llevan su tiempo y que «este mes es malísimo, porque hay mucha gente de vacaciones». Así , no hay un cálculo de plazos para la conclusión de este concurso, ni se sabe si estaría resuelto antes de la época de lluvias.