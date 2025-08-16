Los alquileres suben el doble en A Coruña que en los municipios de su comarca: estos son los concellos más caros

La subida de alquileres es generalizada en la comarca de A Coruña, pero los precios están incrementándose más en la ciudad que en la comarca. Las fianzas de nuevos arrendamientos que se han firmado en A Coruña entre julio de 2024 y junio de este año, según el Observatorio da Vivenda de Galicia, subieron un 13,8% en relación a las que se pactaron en los doce meses anteriores. En el área de influencia de la ciudad, en la que el observatorio, dependiente de la Xunta, engloba a Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, el incremento ha sido del 6,6%.

Y, aún así, A Coruña no es el municipio más caro para vivir de alquiler. El puesto le corresponde a Oleiros, en el que los arrendamientos firmados en lo que va de año alcanzaron los 829 euros, un 8,9% más que el año pasado. En A Coruña el importe medio en lo que va de año fue de 731 euros, según el listado del documento As fianzas nas cidades e as súas zonas de influencia, si bien en el segundo trimestre se incrementó hasta los 749, y la subida con respecto a 2024 es del 7,2%.

Y, en comparación con 2024, la subida más elevada se produjo en Bergondo, con un crecimiento del 20,8% hasta llegar a los 748 euros, 17 más que en A Coruña, probablemente por la presencia en el municipio de casas unifamiliares orientadas al mercado inmobiliario de clase alta. Sin embargo, los arrendamientos en este municipio poco poblado son escasos, y el observatorio de la Xunta no recoge datos de Bergondo para el segundo trimestre porque no llega al mínimo de seis fianzas firmadas, por lo que la cifra puede estar distorsionada por el impacto de unos pocos arrendamientos de chalés de lujo.

El resto de municipios están por debajo de la barrera de los 700 euros. Sada, pese a una subida del 10,9% desde 2024, queda en 619 euros, y en Culleredo, donde los arrendamientos se incrementaron un 1,8%, el precio medio es de 610. Es prácticamente el mismo precio que Cambre, con 607 euros. Según los datos de la Xunta, este municipio es el único del área de influencia de A Coruña en el que hubo una caída de precios en relación al año pasado, si bien muy ligera, del 1,9%.

Ya por debajo de la barrera simbólica de las antiguas 100.000 pesetas, los precios medios en Arteixo están en 584 euros este año, tras un incremento del 5,9% en relación a 2024. En Abegondo, que tuvo la segunda mayor subida de la comarca tras Bergondo, de un 13,1%, el precio queda en 556 euros, y en Betanzos, pese a un importante aumento del 10,2%, el arrendamiento tipo se sitúa en 514. A la cola, con 499 euros, está Carral, con un ligero aumento del 1,9% en relación al año pasado.

En conjunto, el área de influencia de A Coruña es la más cara para vivir de todas las de las grandes ciudades gallegas, con un precio medio de 7,5 euros por metro cuadrado frente a los 6,9 de Vigo y su comarca. En la zona de Santiago el precio baja a 6,3 euros y en Pontevedra a 6,1, y completan la lista Ourense (con 5,7 euros), Ferrol (en el que el precio medio está en 5,3 euros) y Lugo (exactamente cinco euros).

Y, aunque los precios suben en general, el alza de A Coruña es la segunda más elevada de las comarcas de las grandes ciudades gallegas. Los alquileres firmados entre julio de 2024 y junio de este año son un 12,5% más elevados que en los doce meses anteriores, hasta rozar los 690 euros, un aumento que solo se sobrepasó en Ferrol, donde la subida es del 16,9%. En Ourense se subió algo menos que en A Coruña, un 11,3%, mientras que en ninguna de las otras ciudades se sobrepasó el 10%. En Pontevedra fue del 8,4% y en Lugo del 7,6%, mientras que las subidas de Vigo (6,5%) y Santiago (6,3%) son aproximadamente la mitad que la coruñesa.

El mercado más dinámico

El área coruñesa es la que tiene el mercado de alquiler más activo de Galicia, con 1.757 fianzas depositadas en abril, mayo y junio de este año frente a las 1.628 de la comarca de Vigo, casi las tres cuartas partes de los arrendamientos se concentran en la propia A Coruña. En gran medida esto se debe al peso demográfico de A Coruña, pero el observatorio de la Xunta también indica que la ciudad tiene 5,1 nuevos alquileres por cada 1.000 habitantes, mientras que en Betanzos, el siguiente municipio con más nuevos arrendamientos en relación a la población, el dato queda en 3,6.

En estos tres meses se firmaron 1.280 nuevos arrendamientos, unos catorce por día, mientras que en Arteixo la cifra para todo el trimestre fue de 121 y en Oleiros de un centenar, poco más de uno al día. El resto de municipios están a mucha distancia, con 69 nuevos alquileres en Cambre, 64 en Culleredo y 52 en Sada. En Betanzos la cifra quedó en 49, mientras que en Carral apenas hubo once contratos y en Abegondo seis. En Bergondo, aunque no figure explícitamente, fueron cinco.

