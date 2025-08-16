El concurso de tortillas de O Castrillón abre la inscripción

La Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR organizará este jueves, con la colaboración de Gadis, la 16ª edición de su Concurso de Tortilla Española a las 18.30 horas. Los participantes podrán inscribirse el lunes o el martes de 19.00 a 21.00 horas en el local de la entidad (Cerca, 30), o, el propio día del concurso, en la plaza Pablo Iglesias en la hora anterior a que este empiece. También es posible apuntarse a través del teléfono 981 133 646 o del correo avvcastrillon@gmail.com.

Los concursantes deberán presentar una «tortilla española tradicional» recién hecha en la plaza Pablo Iglesias entre las 17.30 y las 18.30 horas del jueves, y los únicos ingredientes posibles son huevo, patata, aceite y sal y, si se desea, cebolla. El jurado asignará tres premios, valorados cada uno con un trofeo y con vales de compra de Gadis de 150, 100 y 50 euros para el primer, segundo y tercer ganador. Después de una degustación del jurado, el público podrá tomar las tortillas.