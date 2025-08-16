Día grande de las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, con una noche de rock: así seguirá el domingo

Después de arrancar el viernes con alboradas y conciertos, las fiestas de A Gaiteira llenaron este sábado el barrio de actividades. Por la mañana Son D´Aquí arrancó la jornada con música y el mercado ecológico municipal se instaló en el parque Europa. Por la tarde hubo pasacalles y juegos populares, con una actuación de De la Cream a las 19.30 horas. La científica Marisol Soengas fue la encargada de homenajear al barrio con la lectura del pregón, y, a partir de las 21.00 horas, en el parque Europa se sucedieron las actuaciones del Lembranza Rock, con Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.

Marisol Soengas lee el pregón. / Carlos Pardellas

La jornada de este domingo empezará con una alborada de Aturuxo a las 11.00 horas, y a las 13.00 el músico Pablo Díaz será el encargado de realizar una sesión vermú. El concierto que dará el cierre a las fiestas del barrio empezará a las 19.00 horas y correrá a cargo de Zeltia Irevire.